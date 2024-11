CABA: el 24,4% de los chicos que sufren bullying, no habla con nadie sobre el tema

En el marco del Día internacional contra la violencia y el acoso escolar, que se conmemora cada 2 de noviembre, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dio a conocer el resultado de una encuesta realizada a 1380 chicos y chicas de entre 12 y 18 años, en el marco del programa "Convivencia respetuosa entre pares".

Como resultado de dicho relevamiento se informó que el 66.2% de los encuestados dijo haber sido víctima de bullying por parte de sus pares o que conoce a alguien que lo ha padecido. En tanto, indicó que el 77,2 % de los casos se produce dentro del ámbito escolar.

De la muestra, el Ministerio Público Tutelar (MPT) destacó un dato alarmante: de quienes fueron víctima de bullying, el 24,4% dijo no hablar con nadie sobre la situación de violencia que se encuentra atravesando.

Cabe recordar que el MPT de la CABA impulsa el "Programa convivencia respetuosa entre pares", que busca promover la convivencia libre de violencia en la comunidad institucional de referencia, mediante el desarrollo de estrategias para prevenirla. Asimismo, en el caso de detectar que ya ha sucedido una situación de bullying, realiza acciones para evitar su agravamiento, minimizar su impacto y reparar las consecuencias.

Es en ese marco que realizó una encuesta directa a 1.380 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de escuelas de gestión pública y privada. La misma, se realizó luego de una de las prácticas restaurativas del programa como: el "Teatro para la Convivencia", que utiliza el humor como herramienta para elaborar de forma creativa escenas de la vida cotidiana.

Cuatro actores realizan dramatización de situaciones que puedan estar vivenciando las chicas y chicos para así desnaturalizar conductas violentas y de maltrato. La puesta en escena es disparador de preguntas y reflexiones para ir hacia un cambio de posicionamiento frente a las distintas formas de violencias.

Las chicas y chicos que ofician de público son invitados luego a participar de la obra y a cambiar y trabajar sobre el guión original.

Todas las acciones del programa se enfocan en el abordaje de problemáticas como bullying y violencia entre pares a través del juego dramático, en un entorno lúdico que habilite espacios de reflexión. El Ministerio Público Tutelar de CABA dio a conocer el resultado de una encuesta en el marco del programa "Convivencia respetuosa entre pares". Foto: MPT CABA

En ese ámbito, se llevó adelante la encuesta que arrojó que el 66.2% expresó que ha sido víctima de bullying por parte de sus pares o que conoce a alguien que lo ha padecido. De la misma también se concluyó que estas situaciones en un 77.2% se producen en el ámbito escolar y un 37,8% también en las redes sociales.

Respecto de la pregunta "Con quién hablás si sos víctima de bullying o acoso", un 59,4% respondió que lo hace con la familia, un 48,9% con los amigos, un 24.4% con nadie y un 22,6% que lo habla en la escuela.

Para el Ministerio, la muestra es muy significativa y preocupa particularmente ese alto porcentaje de estudiantes que asegura no revelarle a nadie la situación de violencia que atraviesan ellos mismos u observan en un tercero.

"Si bien, desde nuestro Organismo se trabaja a nivel grupal queremos llegar a esas chicas y chicos que aún sienten que no pueden hablar y garantizarles esa escucha", indicó la asesora general tutelar, doctora Carolina Stanley. Asimismo, expresó: “Nos preocupa mucho estos encuestados que manifiestan no hablar de las situaciones de crueldad o malestar que padecen con otros chicos. No se animan a hablar o sienten que no tienen con quién hablar. En cualquiera se estos casos, no encontrar los modos de pedir ayuda a las personas confiables, podría implicar posibles riesgos, como conductas autolesivas -de orden alimentario, físico o psicológico-", continuó.

Por esta razón, desde el MPT se trabaja con los chicos y también con los adultos, para que estos últimos también generen el espacio de diálogo o realicen alguna pregunta que pueda crear el momento necesario para que los menores rompan el silencio y el encierro, y que, en cambio, "se animen a pedir ayuda”.

Programa Convivencia respetuosa entre pares

La violencia entre pares es cualquier manifestación, acto individual o grupal ejercido por un niño, niña o adolescente (NNyA) que pueda dañar la integridad física o el bienestar psicológico de otros chicos y chicas. Incluye toda acción que tienda a infundir temor, acosar, incomodar y humillar, tanto de manera virtual como en persona.

El Programa "Convivencia respetuosa entre pares" se proyecta desde la interdisciplina para abordar situaciones de conflicto como así también el desarrollo de prácticas restaurativas orientadas a recomponer vínculos dañados y alcanzar ámbitos de enseñanza saludables. También se trabaja en modificar o mejorar el sistema vincular de las instituciones.

Los objetivos del programa son: promover ámbitos de enseñanza saludables, integrados y respetuosos de los derechos NNyA; inculcar pautas para la no violencia y buenos tratos entre pares en el marco de la convivencia escolar y comunitaria; contribuir a la reflexión, concientización y capacitación sobre crianza, enseñanza saludable y libres de violencias; y promover el uso responsable de la tecnología digital y redes sociales en entre NNyA. La encuesta del MPT arrojó que el 66.2% de los chicos y chicas dijo haber sido víctima de bullying por parte de sus pares o que conoce a alguien que lo ha padecido. Foto: MPT CABA

La dinámica de trabajo incorpora como elemento central la generación de espacios participativos de reflexión con NNyA, sus familias, referentes afectivos y comunitarios, docentes, profesionales y autoridades que integran la comunidad institucional. En estos espacios las niñas, niños y adolescentes ejercen su derecho a ser escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta a través de su participación directa en la construcción de soluciones para los conflictos.

El MPT realiza intervenciones en escuelas, clubes, hogares convivenciales, institutos de formación, culturales, deportivos y de recreación, en los que se vinculan las niñas, niños y adolescentes involucrados en la situación de violencia a abordar, comprometiendo en la estrategia a familiares, referentes afectivos, educadores, operadores y autoridades.

Las intervenciones con los referentes institucionales se realizan a través de talleres dirigidos a docentes, operadores y cuidadores de la institución abordando normativa, procedimientos, herramientas prácticas e intercambio de experiencias. Con los referentes afectivos y comunitarios se propone un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos actuales de la crianza y pautas saludables para la comunicación, límites y bienestar digital.

Las mismas se realizan en distintas modalidades:

Colectivas: actividades lúdicas, deportivas, recreativas y/o artísticas para incentivar la reflexión y el pensamiento crítico. Incluye varios grupos de manera simultánea.

Grupales: es un espacio de reflexión y recomposición de vínculos, destinado a un grupo específico de chicas y chicos ante un foco de conflicto o situaciones de violencia entre pares.

Individuales.

Al concluir la intervención planificada se elabora un informe final interdisciplinario que incluye un plan de acción para dar continuidad a las estrategias desplegadas.