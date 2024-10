Cuánto sale el perfume de Lionel Messi en pesos argentinos

Esta semana, Lionel Messi sorprendió a sus seguidores en redes sociales al lanzar su nueva línea de perfumes, "Messi Fragances". "Muy feliz de presentarles mi primera fragancia. Disponible en @messifragrances y en las principales perfumerías del mundo. Espero que les guste.", comentó el campeón del mundo en el video de presentación.

La exclusiva colección de perfumes estará a la venta a partir de este jueves 10 de octubre. En la presentación, Messi fue descrito como "Un futbolista, un campeón del mundo, un padre y un CABALLERO", y el lanzamiento culminó con el lema: "Messi, more than we see" (Messi, más de lo que vemos).

El video promocional muestra a Messi recorriendo un laberinto de espejos, hasta detenerse frente a su línea de fragancias, en una representación visual que refleja tanto su imagen pública como las múltiples facetas que lo definen.

Así presentó Lionel Messi su línea de perfumes

Cuánto costarán los perfumes de Lionel Messi

Lionel Messi presentó dos opciones de compra para su nueva fragancia: una versión que incluye solo el perfume y otra que viene acompañada de un bolso de viaje y un body wash.

Sin embargo, al no estar disponible en Argentina, los costos de envío superan los $100 mil en todos los casos. A esto se suman los impuestos correspondientes, lo que puede hacer que el precio final se multiplique casi por cuatro.

Los precios:

Messi Eau De Parfum: $70.346, aunque el monto final con impuestos y envío roza los $240.000.

Messi Fragrance Gift Set: $80.396, aunque el monto final con impuestos y envío roza los $290.000.