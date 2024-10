Dengue: cómo pueden afectar las lluvias a la reproducción del mosquito transmisor del virus

El pasado 23 de octubre, el Gobierno provincial se expresó en relación al virus del dengue buscando quitar de la discusión pública la euforia actual que existe por las vacunas y prestando especial atención a la colaboración municipal y ciudadana como el método más efectivo para combatir al dengue.

Dentro de este marco, el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero presentó el Plan de abordaje 2024-2025 para la problemática del dengue y allí expresó: "Si nosotros logramos articular con los municipios, si logramos descacharrar bien, limpiar los espacios públicos, si logramos que las acequias estén limpias, si nosotros hacemos esa tarea probablemente tengamos una buena temporada de dengue y si después asistimos bien podemos aspirar a no tener ninguna víctima fatal en la provincia de Mendoza, pero necesitamos la colaboración de cada uno de los municipios en esa tarea".

El ministro de Salud y Deporte en la presentación del Plan de abordaje 2024-2025 para la problemática del dengue. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Es muy importante que no dejemos acumular agua en las casas. Casi todos los casos de Aedes aegypti confirmados son casos que están dentro de las casas de las personas, entonces es muy importante que durante estos tres meses, si toda la población de Mendoza intenta controlar la reproducción de mosquitos dentro de sus casas, vamos a tener una buena temporada", remarcó Montero.

A su vez, este martes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevamente alertas naranjas por lluvias intensas. Según el último informe del SMN, se espera que en la tarde de este martes vuelvan las lluvias intensas al Gran Mendoza, con precipitaciones estimadas entre 50 y 60 mm.

La lluvia no cesa en la provincia. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Por el contexto de estos días, que tendrán como característica la caída constante de agua sobre gran parte del territorio provincial, es que la población debe tener especial atención y tomar acción sobre los espacios en los que pueda acumularse agua y estancarse. Ya sea dentro de su casa intentando vaciarlos o en la vía pública donde se recomienda contactar a los servicios municipales.

Muchas veces la basura que se acumula en las acequias genera tapones que le impiden al agua circular normalmente. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Recientemente, vecinos de Dorrego denunciaron el desborde de las acequias debido a la mugre acumulada. En la intersección de las calles Guimet y 25 de Mayo de Guaymallén se generó una inundación debido a la falta de mantenimiento y limpieza en las canaletas.

Este caso ejemplifica la problemática que puede agravarse en estos días producto de las lluvias, Al estar obstruidas por hojas, basura como botellas o latas y otros residuos, se produce el desborde que no solo impide que el agua corra, sino que también genera riesgos de accidentes para quienes transitan la zona, ya que los charcos cubren parte de la calzada y obligan a conductores a frenar bruscamente.

Los pozos en la calle son otro foco de atención

Video: Emilce Vargas Ferrara/MDZ Radio.

En la vía pública, no son solo las acequias las plausibles de generar recipientes de agua estancada. Los pozos no reparados sobre la calzada se ven afectados por las lluvias y se llenan de agua, no solo pudiendo generar depósitos de agua, sino que también son un peligro para la circulación vehicular.

Por ello la importancia de las acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y en los espacios públicos. Algunas de las recomendaciones preventivas frente al dengue. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Estos son los recaudos más importantes a tener en cuenta: