Argentinos secuestrados en Gaza: el desgarrador relato de sus familiares

Un año pasó desde que el grupo terrorista Hamás ingresó a Israel para asesinar a más de 1.200 personas y secuestrar a 251, entre ellas, varios argentinos. MDZ se comunicó con familiares de aquellos compatriotas que aún siguen en cautiverio en los lugares más recónditos de Gaza. Sandra, prima de la familia Bibas; Mirta, prima hermana de los hermanos Cunio; y Micaela, prima de Lior Rudaeff compartieron su doloroso testimonio, a un año de no saber el paradero o el estado de sus familiares.

El caso de Kfir y Ariel Bibas fue uno de los más resonantes y conocidos en las redes y los medios, ya que Kfir, un bebe de apenas 9 meses (al momento de ser secuestrado), era la persona de menor edad en ser llevada a cautiverio. Sandra recuerda a la perfección el día que se enteró que terroristas se llevaron a su prima Shiri y a sus dos hijos.

"Iba a abrir la computadora porque tenía que estudiar, y en cuanto la abro llega un mensaje al grupo de WhatsApp familiar con la foto de Shiri abrazando a Kfir y Ariel. Se veían las dos cabecitas rojas de los chicos, y así me enteré. La foto decía ´Se los llevaron´, y obviamente no entendí nada. Me costó un rato largo darme cuenta de lo que había pasado, así fue el 7 de octubre", relata Sandra con lágrimas en los ojos.

Mirta, quien todavía sigue teniendo a sus familiares Ariel y David Cunio secuestrados, relató que al momento de enterarse por mensajes de familiares, comenzó a llamar "desesperadamente" a su primo, quien no le contestaba, por lo que comenzó a llamar a otros familiares que están en distintos puntos del mundo.

La escalofriante foto que Sandra vio de su prima y sobrinos.

Luego de distintos llamados y mensajes cruzados se enteró de la peor de las noticias: "Después me fui enterando de que se habían llevado a David y a Ariel. A Ariel con su novia y a David se lo llevaron con su esposa, sus dos hijas, y su cuñada con su hija también".

"Cuando pude hablar con mi primo me contó todo lo que pasó, su desesperación porque no sabía qué pasaba con sus hijos, que no tenían armas, que se preguntaba a quién podía llamar, no sabía a quién llamar, por eso decía ´consíganos armas, estamos acá desesperados, están prendiendo todo fuego´, hasta que pudieron salir y empezar a encontrar a la gente. No sabían quién estaba, quién no estaba. Tardaron horas, y horas, y horas, casi un día completo en reaccionar, en saber qué había pasado", comentó Mirta.

Lior Rudaeff, de 61 años, fue secuestrado y siete meses después fue declarado muerto. Micaela, su prima, reclama que su cuerpo sea devuelto a tierra israelí para que sea enterrado. Además, contó el momento en el cual quiso comunicarse con Lior. "Mi primo, como es jefe del Kibbutz, no contestó. Es el único que no me contestó. Mi prima, su hermana, me llegó a decir ´no te puedo contestar más porque tengo árabes adentro de mi casa, no entraron a la habitación segura pero sí rompieron todo lo que se encontraron´ y después no supe más nada de ellos. Recién a la noche, que sería madrugada del 8 allá, me cuenta mi tío que tiene 89 años, que a su hijo se lo habían llevado.

David Cunio junto a sus hijas continúan secuestrados en Gaza

Luego de un año del ataque, muchas voces de importancia se posicionaron del lado de los terroristas. Sobre esto, la prima de los Bibas reflexionó: "Es inexplicable que se pongan del lado de esta gente que entró a matar, a torturar, a violar, a mutilar. Mis tíos, los papás de mi prima Shiri, fueron asesinados quemando su casa, se murieron vivos, los encontraron en la cocina calcinados".

"Entonces, a las personas que todavía no entienden cuál es el lado del bien y cuál es el lado del mal, yo sinceramente les propongo el ejercicio de imaginarse que están en su casa durmiendo, porque mi familia literalmente estaba durmiendo en su casa, y que entra un vecino y viola a tu mujer, te lleva secuestrado a tu hijo, quema vivo a tus padres. Y encima, sabés que hicieron un túnel que conecta su casa con la tuya. ¿Qué harías? ¿Te quedarías de brazos cruzados? Ese es el ejercicio que yo les propongo. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cómo puede ser que todo el mundo no sea unánime en reconocer el derecho que tiene un país a defenderse de esta barbarie? Es sencillo", finalizó.