Un rector universitario habló del "éxito" de la marcha y dio su opinión sobre el arancel a extranjeros

La marcha federal universitaria, el veto a la ley de Financiamiento Universitario, el proyecto para arancelar las universidades a los extranjeros sin residencia y el pedido por auditar las instituciones. Son distintos capítulos de un mismo conflicto que tiene el Gobierno. Ante este complejo panorama, el rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay de Misiones, Fernando Semczuk, dio su mirada y analizó lo que se viene.

"La autonomía y autarquía universitaria no son cartas blancas para las universidades", afirmó el rector. Aseguró que la protesta efectuada la semana pasada fue "un éxito", tiene grandes expectativas de que se rechace el veto a la Ley y también argumentó por qué está en desacuerdo de que se le cobre una cuota a estudiantes del exterior que no tienen la residencia.

Entrevista a Fernando Semczuk

-¿Qué evaluación hace de la marcha en defensa de la ley de Financiamiento Educativo?

-Fue un éxito. Superó las expectativas y a mi entender fue más federal que la del 23 de abril porque se vio una fuerte movilización en el interior del país que superó la anterior. Fue la expresión del pueblo argentino en defensa de la educación pública. También veo de manera positiva que haya habido banderas políticas.

-¿No cree que se politizó un poco la marcha y que cada uno de los políticos que participaron quisieron llevar como se dice popularmente agua para su molino?

-La política es sana. En este caso hablamos de política universitaria donde confluyen diferentes colores y partidos políticos. Todo estuvieron junto en una marcha federal en defensa de la educación pública. Si es cierto que muchos políticos, en forma individual aprovecharon para promocionarse. Pero se debe destacar que en la lectura del documento final por parte de la presidenta de la Fua Pira Fernández estuvieron los rectores, los vicerrectores, docentes y no docentes.

-El presidente vetó la ley de Financiamiento Educativo. Espera conseguir los votos necesarios para ratificar el veto el miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación…

-Era algo esperable. Esperamos que los diputados nacionales acompañen a la educación pública.

Fernando Semczuk, rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay de Misiones.

-El presidente Milei anunció también que si pierde en la Cámara de Diputados judicializará la Ley...

-Seguramente. Es una cuestión personal y caerá en la figura política del presidente Milei. En la marcha del miércoles pasado el pueblo dejó bien en claro lo que quiere.

-Más allá de haber vetado la Ley y de la marcha, ¿cree que aún se puede abrir el diálogo entre los universitarios y el presidente Milei?

-El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional fue Víctor Morínigo fue claro cuando invitó al presidente Milei a una charla abierta para contarle qué hacen las universidades; en segundo lugar, queda claro que la marcha y el espacio combativo donde el Presidente nos pone no es el lugar que desea ocupar la universidad. Está claro qué de parte de las universidades, de los gremios docentes y no docentes siempre hubo espacio para el diálogo. Haber vetado la ley pasados unos minutos de la marcha fue una nueva chicana del presidente Milei. Reitero, siempre estamos abiertos al diálogo, personalmente tengo una muy buena relación con el subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez que es una persona que entiende donde está emplazada la universidad del Alto Uruguay Misionera, la necesidad de financiamiento, nosotros no somos ajenos a la situación crítica que vive el país pero debemos dejar en claro que el Ejecutivo Nacional está dejando de lado a las universidades que son un motor de ascenso social, educativo, tecnológico y cultural. Cabe aclarar que la Ley de financiamiento Educativo pretende regularizar la situación salarial de los docentes y no docentes además de mejorar el tema de investigación. Esa ley implica el 0,14 % del PBI nacional.

-¿Qué pasa con el proyecto de ley de presupuesto del año 2025 para las universidades?

-Representa el 0,44 % del PBI para el 2025, esto significa un 0,3 % menos que lo que significó para el 2023, lo que implica un deterioro para las universidades en el 2025 por lo que se desprende que el año próximo estaremos en una situación muy crítica. Los países como Brasil, Chile y México, entre otros destinan entre el 1 y el 1,5 % del PBI para educación pública mientas que la Argentina no llega al 0,50 % del PBI.

-Las universidades plantean 7,4 billones para el 2025 y el presupuesto estipula 3,8 billones de pesos…

-Correcto.

-¿Qué opinión le merece el arancelamiento a estudiantes extranjeros?

-Es un tema que analizaremos en el Consejo Superior. Hay una cuestión constitucional y una ley de educación superior que garantiza la gratuidad en la educación superior por lo tanto una ley arancelando la educación universitaria traerá mucho debate. En lo personal no estoy de acuerdo con el arancelamiento. A nivel nacional la cantidad de extranjeros que estudian en las universidades públicas no superan el 4% y, por eso es entendible que ese porcentaje puede convivir en los cursos con los estudiantes nacionales. Debe quedar claro que el extranjero que desea estudiar en la universidad pública debe ser residente. A diferencia de la salud donde las personas ingresan al país se atienden en los hospitales y se van, en la educación el joven reside por lo menos entre 6 y 8 años como mínimo.

-¿Cuál es la situación particular de la universidad de San Vicente, Misiones?

-Compleja, aunque tenemos un presupuesto muy escueto pero ordenado. Hay un esfuerzo de parte de los docentes y no docentes para que las aulas sigan abiertas para seguir brindando educación de calidad. Es cierto que cada vez se nos hace más difícil atraer docentes por las otras dos patas que tienen la educación superior que son la investigación y la extensión universitaria. En este sentido hay una desfinanciación del Ejecutivo Nacional. El segundo cuatrimestre se está desarrollando con normalidad, pero con un desgaste de más de 10 meses de este pedido de escucha hacia las autoridades nacionales.