Comenzó el traslado de la última tigresa de bengala del ex zoo de Mendoza

La tigresa de bengala Lucy, la última de su especie en Mendoza, comenzó su viaje hacia un santuario en Minnesota, Estados Unidos, tras un operativo coordinado entre el Gobierno de Mendoza, la Fundación Franz Weber y Enfoque Animal.

El destino es The WildCat Sanctuary, un refugio de 161.874 metros cuadrados especializado en felinos, donde podrá disfrutar de un entorno más natural y adecuado para su especie.

Lucy llegó a Mendoza en 2011, luego de pasar sus primeros años en cautiverio en el ex zoológico de Batán, en Buenos Aires. Desde 2018, un equipo multidisciplinario trabajó para mejorar las condiciones de vida de los tigres de bengala en el Ecoparque de Mendoza, siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial N° 8.945. Tras la muerte de Violeta, otra tigresa que compartía espacio con Lucy, se intensificaron los esfuerzos para trasladar a la tigresa a un santuario que le ofreciera mejores condiciones.

La tigresa Lucy será trasladada a The WildCat Sanctuary

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el trabajo realizado para concretar el traslado y señaló la importancia de ofrecer a estos animales un entorno que se asemeje lo más posible a su hábitat natural. Aunque Lucy no podrá ser reinsertada en la naturaleza debido a su vida en cautiverio, el santuario le permitirá establecer nuevas relaciones con otros felinos y vivir en mejores condiciones.

El viaje de Lucy, que comenzó este lunes 7 de octubre, será monitoreado constantemente por veterinarios y cuidadores. Primero, será trasladada por tierra al aeropuerto de Ezeiza, para luego volar a Nueva York y, desde allí, continuar hasta su destino final en Minnesota.

The WildCat Sanctuary es reconocido por su experiencia en el cuidado de felinos y ha recibido a otros animales del ex zoológico de Mendoza, como los leones Chupino y Salteña. Este santuario no está abierto al público ni permite la reproducción o comercialización de animales, garantizando así un espacio dedicado exclusivamente a su bienestar.