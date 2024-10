Fue a festejar el cumpleaños de un amigo y murió ahogado: "Lo chupó el río"

Matías Fores, de 26 años, fue a festejar el cumpleaños de un amigo a un balneario del río Paraná y desapareció cuando cayó al agua y se lo llevó el caudal. El joven no sabía nadar y el operativo de Prefectura que se desplegó halló el cuerpo sin vida este jueves, luego de cinco cuatro días de búsqueda, a la altura de Pueblo Esther, al sur de Rosario. La familia denunció que las autoridades no respondieron con la celeridad que requería el caso.

El grupo de jóvenes había cruzado el río Paraná para ir al parador Isla Verde, frente a la ciudad de Rosario, con el fin de festejar el cumpleaños de uno de ellos. Allí, Matías se arrojó al río y nunca más lo vieron. Familiares y amigos advirtieron que él no sabía nadar, y fue durante esa tarde de domingo que ocurrió el accidente, en el que lo intentaron rescatar del cauce, pero fue en vano.

Inmediatamente, según informó el medio rosarino La Capital, se dio aviso a la familia y a las autoridades, Prefectura y Policía de Entre Ríos para comenzar con el operativo. El martes, la familia de Matías recalcó que los esfuerzos de las autoridades no eran suficientes: "De Matías no se sabe nada desde el domingo a las 15 y ante la bajante del río, la desesperación es total”.

Además, desde su círculo íntimo agregaron que “Prefectura Rosario sólo podía buscarlo hasta las 19. En Entre Ríos no sabían nada y nos mandaron a Arroyo Seco, donde tampoco nos ayudaron”. Su cuñado dio detalles sobre hecho: “Él estaba metido con el agua hasta la rodilla porque no sabía nadar. Se desmoronó la arena y lo chupó el río. Un chico que estaba entre los invitados se metió, pero no encontró el fondo y salió por seguridad”.

La pareja de su hermana también reveló que no vieron ningún buzo y que los investigadores “estaban tomando mate”. Si bien la familia insistió con sus críticas, el dueño del parador defendió el accionar: “Llamé al 106 y Prefectura vino, no tardó mucho en llegar”.

Finalmente, Prefectura halló el cuerpo del joven en el Paraná, en las cercanías de Pueblo Esther. Allí mismo, los oficiales dieron aviso a la unidad de Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que se realizaran las tareas de rigor. La víctima fue trasladada a la morgue para que se realice la autopsia correspondiente.