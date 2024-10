"Hay gente que ha perdido todo": el crudo saldo del temporal en Valencia, según un mendocino

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que pasó por Valencia es la peor de los últimos años. Las lluvias torrenciales provocadas por este fenómeno meteorológico fueron excesivas, rápidas e imposibles de evitar. El paso catastrófico de las inundaciones dejó casi 100 muertos confirmados por la Generalitat Valenciana y miles de hogares destrozados. Lo peor ya pasó y ahora la DANA se traslada a otros lugares del país, mientras que en Valencia es urgente la reconstrucción. Juan Cruz Botillo, mendocino está de viaje y busca con su familia establecerse en alguna ciudad de España, habló con MDZ Radio sobre su experiencia y todo lo que dejaron las lluvias.

Los servicios meteorológicos españoles activó la alerta naranja (riesgo importante) para las regiones de Tarragona y Castellón, que se encuentran al noreste de Valencia. Se espera que caigan 40 litros por hora o 100 litros en 12 horas. Comparado a lo que pasó en Valencia, la DANA perdería fuerza, ya que en pocas horas cayó el equivalente a un año entero de lluvias en esa región.

El video que grabó Juan Cruz al llegar a Valencia:

"Yo en ese momento estaba en Alicante, que está a dos horas en tren de Valencia, y me agarró dentro del tren". En España los trenes suelen ser muy puntuales, aunque esta vez fue la excepción: "Veíamos que se demoraba y demoraba. La gente se preguntaba qué estaba pasando. Hasta que el tren frenó de repente y nos bajaron en la terminal de un pueblo que se llama Silla", al sur de Valencia. "Nadie entendía nada y terminamos durmiendo en el teatro del Ayuntamiento del pueblo de Silla, atendidos directamente por el alcalde, que nos acercaba alimentos porque estuvimos más de 12 horas ahí", explicó.

Volver a Valencia fue la experiencia más terrible. Las inundaciones estaban en su peor momento. "La realidad superó la ficción, sin duda. Y era impresionante ingresar a Valencia por la autopista. Estaba la gente unas horas más tarde, todas tratando de salvar algo de sus autos". Las imágenes son impactantes. Las lluvias cayeron tan repentinamente que las autoridades no alcanzaron a advertir a la población. La gente estaba "abriendo los autos, sacando cosas de la guantera y subiéndose arriba de los techos. La verdad que es escalofriante lo que se vio", confesó.

El Gobierno español declaró 3 días de luto por la catástrofe. "Ahora no sé qué va a pasar". Las calles y autopistas están cortadas a los alrededores de la ciudad de Valencia. "Si querés ir a algún lugar no tenés tren, no tienes autobús, no tenés nada. Calculo que son las primeras horas porque acá se reacomoda todo muy rápidamente. Pero bueno, en estas 24 o 48 horas hay que esperar y ser paciente", concluyó

Escuchá la entrevista completa: