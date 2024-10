Manuel Adorni apoyó a Paulina Cocina en Twitter y las redes estallaron

Manuel Adorni llamó la atención esta mañana en redes sociales por publicar un polémico tweet que fue criticado por algunos de sus seguidores. En el mismo se puede leer que dice "Adorni - Paulina Cocina 2031" haciendo referencia a un comentario de la famosa cocinera de redes sociales.

Paulina Cocina es la cocinera influencer más famosa de Argentina, con mucho carisma y talento, ha sabido ganarse el cariño de millones de argentinos. Solo en Instagram la siguen más de 4,5 millones de personas, mientras que en Youtube tiene la misma cantidad de seguidores.

Paulina Cocina estuvo en el programa de Pedro Rosemblat y criticó a al chocotorta. Foto: Archivo

En el día de ayer, Paulina hizo un comentario en el canal de streaming de Pedro Rosemblat que fue replicado por todos los medios. En el clip viral de la cocinera se pudo escuchar decir que no se banca la chocotorta. “¿Estamos mal con la chocotorta?”, le consultó el novio de Lali, a lo que Paulina respondió: “Sí, es malísimo" y continuó “No la banco. ¿Saben qué cosa no me banco de la chocotorta? Lo digo en frente de todos ustedes y cancelar. No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas, chicos”

Mientras el conductor del canal Gelatina se asombraba de lo que escuchaba, Paulina continuaba "Por favor, cocinemos. No tengo nada en contra de la galleta, ni contra la chocotorta. Pero cuando ves a los extranjeros o gente que se fue afuera y dice: ‘Ay, la chocotorta, ¿Y para mi cumpleaños?´¿Desde cuándo esta generación tiene como torta de cumpleaños 10 galletitas con dulce de leche?”.

El tweet de Adorni en el que apoya a Paulina Cocina. Foto: x

Ante esto, Adorni publicó una imagen del recorte de sus dichos y comentó la fórmula que él desea para el 2031, concordando con la cocinera. El recorte dice "Paulina Cocina fulminó a la chocotorta: No me banco que sea un emblema argentino". Como dijimos, los comentarios de sus seguidores no mostraron apoyo. "En esta no te banco Adorni", "Paulina no es cocinera", "Adorni, por favor, arrepentirte de tus dichos", se puede leer en la ex red social del pajarito.