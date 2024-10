El paro de transporte en imágenes: así lo viven los que deben ir a trabajar

El paro de transporte en todo el país afecta a miles de usuarios que hoy solo tienen la posibilidad de tomar colectivos para llegar a sus trabajos, turnos médicos, entre otras responsabilidades. Frente a este escenario, hay largas filas en las paradas de ómnibus.

Este miércoles 30 de octubre trenes, subtes, camiones, aviones, bancos, educación y transporte marítimo no prestarán servicio ante la medida gremial, motivo por el cual durante toda la jornada solo funcionarán colectivos.

Fotos: Juan Mateo Aberastain MDZ

Frente a esta situación, miles de pasajeros se encuentran congregados en las principales paradas de ómnibus con la idea de poder arribar, en algún momento, a sus actividades.

“Hoy es un desastre y mañana no me quiero imaginar. Para la gente que labura es una vergüenza esta medida”, expresó una usuaria en Lanús.

“Sabemos que es político, que quieren torcerle el brazo al Gobierno, pero no van a poder. Avisé que mañana no voy a ir a trabajar porque no hay colectivos”, manifestó otra pasajera.

Se espera que durante este miércoles haya piquetes y cortes en distintos puntos de la Argentina para continuar con el reclamo.

“Por el paro pierdo dos horas de ida y dos de vuelta. Está bien lo que reclaman, pero estaría bueno con puedan estar un poco más del lado del usuario”, reclamó otro pasajero.

