"Se vivió como un terremoto": testimonio de vecinos tras el derrumbe del hotel en Villa Gesell

Esta madrugada se derrumbó un hotel en Villa Gesell y han quedado entre 7 y 9 personas atrapadas en los escombros. El personal bombero voluntario de la región se encuentra trabajando en el rescate. Se trata del Hotel Drubovnik. Tenía 10 pisos de altura y el derrumbe afectó a la gran mayoría del inmueble, mientras que el Municipio aseguró que el lugar no contaba con habilitación para realizar la obra que estaba en marcha. Diego Olmedo, dueño de Hotel Walkiria's que se encuentra justo detrás del edificio derrumbado, brindó su testimonio a MDZ Radio 105.5 FM.

"Más o menos a la 01:30 sentimos como una explosión. En un primer momento se pensaba que era como una garrafa" que había explotado. "Entre los vecinos nos acercamos y empezaron a caer los bomberos, policías, un montón de gente y no dejaban pasar". Todavía no se sabe por qué se derrumbó el edificio, aunque los vecinos al principio creían que había explotado un auto en el garaje con equipo de gas.

Encontraron a una mujer herida. Foto: Turismo Villa Gesell

El Hotel Walkiria's se encuentra detrás del derrumbe, por lo que podían ver perfectamente los 10 pisos que antes se alzaban en el lugar. "Es algo impactante de ver semejante edificio, y ahora no hay nada. Yo me subí a la terraza de mi hotel y no se ve más el edificio". El hotel completo se cayó.

El edificio no contaba con autorización para realizar ninguna obra, por lo que es muy probable que se haya estado haciendo de forma clandestina. "Parece que estaban haciendo una obra clandestina en el edificio, sobre un ascensor o algo. Y alguien había estado sacando arena del garaje en el subsuelo. Aparentemente, puede ser que se haya debilitado y se derrumbó", teorizó Olmedo.

Los vecinos se encuentran atentos a los rescates de las personas que quedaron atrapadas en los escombros. Entre ellas se encuentra la dueña del Hotel Dubrovnik. "La verdad que nunca uno está preparado para una experiencia de este tipo, pero la sensación que da es rara. Se sintió como si fuera un terremoto o una explosión fuerte", concluyó