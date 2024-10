La historia de Hitachi, el perro que sobrevivió al costado de las vías del tren y que busca una familia

Una noche fría de junio, un hombre en situación de calle escuchó los llantos de una perrita que fue cruelmente abandonada en las calles del barrio de La Boca. La vio atada a un poste de luz, sufriendo la helada de pleno invierno, y no tardó en ayudarla. El sujeto notó que estaba embarazada, por lo que le dio un refugio y lo que le quedaba de comida.

A las pocas horas, Luna dio a luz a ocho cachorritos que acompañaron por varios días al hombre que les salvó la vida. Sin embargo, seguían tratando de sobrevivir en la intemperie del crudo frío de junio sin recibir la alimentación necesaria para su crecimiento saludable. Fue como por obra del destino que Sofía Egaña, una vecina del barrio porteño, un día sacó a pasear a su propia perrita por la zona donde se encontraba la familia de peludos, conmoviéndose por la situación.

La joven se acercó al hombre que cuidaba de los animales para preguntarle cómo los había encontrado. El sujeto no tuvo problemas en relatar la historia y señalarle la casita que hizo con chapas y cartones, cerca de las vías del tren, para darles refugio. Entonces, Sofía les dio algo de alimento para ayudarlos, preocupada por que pudieran sobrevivir a las arduas condiciones de su entorno. Así fue que se fue encariñando hasta el punto de buscarles una familia de tránsito por su propia cuenta.

Las personas interesadas en adoptar a Hitachi pueden escibir en la página oficial. Foto: Instagram @compromisoinflamable

Sin embargo, según el relato de la joven para Infobae, sola no pudo encontrar una solución. Por ello, recordó que tenía el contacto de Malala Fontán, una activista de la organización Compromiso Inflamable, que asiste a personas vulnerables que tienen perros. Desde la organización de voluntarias le respondieron que podían encargarse de buscarles un hogar, así como ofrecerles recursos y ayuda acerca de las tareas de cuidado, pero que, en ese momento estaban colapsados y no había más lugar. "Me comenta que me podían dar una mano con todo lo que necesitaran si yo les daba alojamiento durante un tiempo", contó Sofía al medio.

Luego de pensarlo por varios días, debido a que su monoambiente no tenía el espacio suficiente para tener a tantos animales y su situación económica tampoco era la mejor, finalmente Sofía decidió cuidarlos en su casa por un tiempo. Fue a buscarlos a La Boca, donde el hombre en situación de calle le informó que uno de los perritos había muerto al poco tiempo de nacer y que el otro estaba desaparecido.

En total, tenía seis cachorros y a Luna, la madre. Pasaron dos noches cuando unas vecinas golpearon su puerta para darle la mejor noticia. Había encontrado al perrito desaparecido. "Me dijeron que lo habían encontrado llorando, gimiendo, en las vías del tren. Estaba solo, sin rumbo, y asumieron que era otro cachorro de esta camada", contó la chica que luego nombró al cachorro de un mes como Hitachi.

El desesperado pedido de adopción

Luego del tránsito que les ofreció Sofía a los cachorros, solo uno de los perritos resta ubicar y se encuentra al cuidado de la organización Compromiso Inflamable. "Hitachi es el único que no fue adoptado. No entendemos por qué. Es muy amoroso, muy cariñoso y muy juguetón. Le gusta mucho estar con otros animales, le gustan las personas, grandes y chicos", aseguró Malala en la cuenta de la agrupación.

En Instagram, los activistas comparten fotos del perrito que ya tiene cuatro meses de vida, con el deseo de que una familia amorosa lo adopte y lo cuide. "Está vacunado y desparasitado. Listo para partir a su hogar definitivo", señalan en los posteos.

Fontán, en un video compartido el pasado 16 de octubre, reveló que ya pasaron por tres procesos de pre-adopción para Hitachi, pero que todos fueron negativos. "Ya nos pasó dos veces que la gente llena el formulario de pre-adopción y tenemos una charla. Y al momento de llevarlo nos cancela, y eso es horrible porque juegan con el tiempo del cachorro y con nuestro tiempo", denunció.

Ese mismo día, la activista contó que habían recibido un formulario de pre-adopción que les "había gustado muchísimo". El adoptante solicitante pasó por dos entrevistas con el equipo que le consultó si los demás perros que tenía en su hogar estaban castrados. El joven les aseguró que sí, pero al llegar se encontraron con un panorama diferente al prometido.

"Desde La Boca me fui a Capital Federal. Cuando llegué, empezamos a presentar a los perros en la puerta, como se hace siempre, por más que Hitachi sea cachorrito", relató. En el mismo lugar, pudo constatar que, en realidad, todos los perros eran pitbulls y que, a pesar de lo declarado en las entrevistas, los dos machos no estaban castrados. Ante esa situación, Malala confrontó al joven que le había mentido. "Y la presentación no funcionó. Los machos se pusieron agresivos con él. Y la manera que ellos tenían de controlar a los pitbulls era con collares de ahorque cadena", expuso.

"Me di cuenta que si dejaba a Hitachi ahí no iba a poder dormir. Por eso me lo traje a casa", confesó la mujer y concluyó con la desesperada búsqueda de un hogar para el perrito: "Este es un pedido casi desesperado: Ayudanos a encontrar a una familia para Hitachi. Una familia puede ser una familia con chicos hasta alguien solo que quiera compartir su vida con él".

Para adoptarlo, las personas interesadas se pueden comunicar vía mensaje directo con la cuenta de Instagram de Compromiso Inflamable (@compromisoinflamable). Asimismo, pueden enviar un mensaje de Whatsapp al número 1150202558.