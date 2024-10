En sintonía con Javier Milei, la provincia que busca terminar con los cargos hereditarios

En línea con lo que dispuso el presidente de la Nación, Javier Milei, en la Legislatura de Santa Fe ingresó un proyecto que busca poner fin a los cargos hereditarios. El objetivo es prohibir que familiares y cónyuges de empleados públicos puedan cubrir vacantes en los organismos provinciales.

El Gobierno Nacional oficializó este lunes, mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial, la eliminación de cualquier tipo de privilegio heredado para el acceso a empleos públicos. De esta manera se pone fin al ingreso de cónyuges, parejas convivientes o hijos de empleados públicos fallecidos como ocurría en muchas dependencias.

La normativa definió que los organismos públicos nacionales tendrán un plazo de 30 días para ajustar sus reglamentos a las disposiciones del nuevo decreto. A su vez, el Gobierno pretende que las provincias y los municipios adopten normativas similares, con el objetivo de unificar el criterio de ingreso en todos los niveles del sector público.

En Santa Fe la idea prendió rápido y días atrás la diputada del PRO, Ximena Sola presentó en la Legislatura la iniciativa que va en esa misma dirección. Según se detalló objetivo es promover la igualdad de oportunidades y la transparencia en la administración pública provincial.

"Queremos poner fin a la casta de empleados que tienen el privilegio de heredar cargos de familiares en nuestra provincia. Es momento de eliminar cualquier tipo de nepotismo y favoritismo a la hora de designar empleos y asegurar que el proceso de selección se base exclusivamente en el mérito y la capacidad de los candidatos”, resaltó Ximena Sola.

El proyecto de ley también contempla la sanción de aquellos funcionarios que dicten actos administrativos contrarios a los establecidos. De prosperar legislativamente, la idea abarca al Poder Ejecutivo, Legislativo, Tribunal de Cuentas, Poder Judicial, empresas, sociedades y otros entes públicos.

Terminar con los privilegios

En Santa Fe el PRO forma parte de Unidos para Cambiar Santa Fe, espacio que llevó a la victoria electoral en el 2019 al gobernador Maximiliano Pullaro y que está integrado por una decena de partidos como la UCR y el Socialismo. De hecho, la iniciativa fue acompañada con la firma por representantes de varias corrientes.

Aunque la iniciativa no partió de su bloque en la Legislatura, el gobernador de Santa Fe acompaña la idea de terminar con los privilegios en Santa Fe. En esa línea, entiende que hay que ordenar el Estado provincial, incluso a costa de la posibilidad de perder capital político.

"Me votaron para que las cosas no estén igual. No me votaron solamente para que controle la violencia o mejore la seguridad, me votaron para que reordene el Estado y eso significa que ponga capital político y de debate”, dijo Maximiliano Pullaro y recordó el fuerte debate que encaró en torno a la reforma previsional que sancionó dos meses atrás Santa Fe y que le costó una fuerte disputa con maestros y empleados públicos.