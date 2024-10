De qué se trata la libreta de valores que implementaron en un importante municipio

La libreta de valores se viene implementando desde el verano 2023 en el departamento de Maipú con el objetivo de fomentar e incentivar acciones que consoliden valores en los más pequeños de la comunidad maipucina. Se trata de un programa educativo impulsado por la Municipalidad que se desarrolla en la escuela de verano y de vacaciones de invierno a cargo de la Dirección de Deportes en los Polideportivos municipales.

Emiliano Sallei, del área de Promoción Deportiva de la Municipalidad de Maipú contó que la libreta de valores parte de considerar al deporte como escuela de vida y promueve valores personales y sociales. De esta forma se trabaja con cuatro grupos de valores: el cuidado de la salud, del ambiente, habilidades y herramientas para la comprensión, reflexión y lectura y, por último, la prevención del bullying y promoción de vínculos saludables. Las áreas involucradas son la Dirección de Deportes, Dirección de Educación, Dirección de Salud junto al Departamento de Salud Mental y la Subdirección de Ambiente.

¿En qué consiste la Libreta de Valores?

El próximo será el tercer verano consecutivo en la implementación de esta libreta de valores que ha tenido muy buenos resultados. "Es una tarea que sus resultados siempre son buenos, porque es una estrategia que se acopla a un espacio que de por sí es lúdico, que tiene que ver con el deporte y con la actividad recreativa. El deporte en sí mismo es una herramienta de socialización, socialización pensando que establece reglas, normas, cada juego tiene sus consignas, es decir que ya de por sí favorece, sobre todo los grupales, la convivencia, estimula la convivencia", expresó Dolores Alfonzo, directora de Salud del Maipú.

Foto: Facebook Matías Stevanato.

Para la funcionaria, estos espacios tienen que ser aprovechados como una escuela de vida "para fomentar, potenciar aquellos valores y hábitos saludables de cuidado con uno mismo de cuidado y de respeto hacia los demás y hacia nuestro ambiente es sumamente importante para poder desarrollarnos como personas, como sociedad y construir comunidades solidarias, saludables y con cuidado hacia los otros". Desde ese punto de vista, la funcionaria destacó que los resultados de esta herramienta siempre son positivos.

Además, los resultados son mejores cuando se trata de incorporar estos hábitos a edades más tempranas. "Se introducen de alguna manera, de manera más sencilla, por la propia plasticidad que a esas edades hay para el aprendizaje. Por lo tanto, son etapas ideales para poder poner en práctica y acompañar estas instancias". Entre los ejes a trabajar próximamente se destaca el cuidado del agua en la prevención del dengue, con juegos que cambian de dinámicas.

"Vamos a trabajar con una herramienta nueva que tenemos, para poder detectar en la casa aquellos espacios que pueden favorecer que el mosquito coloque sus huevos y que luego se reproduzcan las larvas para que puedan ser detectados y que cada uno pueda aprender a hacer este cuidado desde el domicilio", detalló Alfonzo.

Foto: Facebook Matías Stevanato.??

Sobre el resto de las temáticas agregó que trabajarán con el cuidado del agua como recurso natural que se agota, la prevención de la violencia y fomentar vínculos saludables de diferentes maneras. En cuanto a la gestión de las emociones, la funcionaria explicó que se va a realizar a través de talleres que lleva a cabo el Departamento de Salud Mental, "como un laboratorio de emociones vinculado con la película infantil Intensamente para, de manera lúdica, poder detectar las emociones, poder saber de dónde vienen, poder tener ciertas herramientas para hacer frente a estas diversas situaciones que se van atravesando".

Las actividades, "por supuesto que no son de estáticas, no son rígidas, también los juegos van variando con las edades", expresó Alfonzo en referencia a que hay niños y niñas desde los 6 años hasta adolescentes de 14. "Los mismos temas no se abordan igual, y por ahí también en el cuidado de la salud y demás, también en la medida que van creciendo se van tocando algunos otros temas respecto a los cuidados y autocuidados que son más propios de chicos cercanos a las adolescencias. Lo mismo pasa con las prevenciones de las violencias. También se empiezan a trabajar los vínculos saludables de las relaciones de pareja, de los primeros vínculos afectivos de la adolescencia", sostuvo.

¿Cómo se trabaja con la Libreta de Valores?

El programa se divide en tres etapas, en las cuales los niños, niñas y jóvenes del departamento deberán optar por incorporarse a uno de los cuatro “teams" o equipos propuestos: team ambiente, team stop bullying, team saludable y team lectores. A través de la entrega de pequeños check list o libretas, los participantes deberán elegir entre una serie de acciones que le permita sumar experiencia e incorporar hábitos a sus rutinas diarias que se enmarquen dentro de uno de los cuatro equipos para, de esta manera, fomentar el crecimiento comunitario.

Foto: Facebook Matías Stevanato.??

Durante el periodo de trabajo, tanto las familias como los docentes son los encargados de guiar a niños y jóvenes durante el proceso. Una vez concluida la temporada de verano o invierno, estos completan una autoevaluación para medir su compromiso por una sociedad más justa e igualitaria.

A su vez, en las escuelas de verano se realizarán actividades para complementar lo hecho y de esta manera integrar el trabajo individual a una actividad recreativa grupal para divertirse y aprender. Los chicos y chicas que hayan asumido junto con sus familias el compromiso reciben reconocimientos por su labor y participan de sorteos en los fogones de cierre de cada escuela de verano. Finalmente, en los cierres de actividades, los grupos exponen por medio de ferias o representaciones artísticas el trabajo realizado.