El método con más de 100 años que puede salvar la educación

El aprendizaje basado en proyectos es una forma de enseñar que podría salvar a la educación de la crisis que viene arrastrando. ¿Cuáles son las características de este método creado a principios del siglo XX?

Que aprendan haciendo

Esta es la premisa con la que John Dewey, considerado uno de los más importantes filósofos estadounidenses, creó el movimiento Escuela Nueva en los primeros años del 1900. En esos años, con el crecimiento de los sistemas educativos, surgió la pregunta acerca de los métodos pedagógicos que se usaban para enseñar. La propuesta de John Dewey era poner la atención en los niños, en los estudiantes: ¿cómo aprenden los niños y las niñas?

Este pensador, cuyas ideas se difundieron rápidamente hasta dar lugar a un movimiento que se extendió por todo el mundo, sostenía que si un pensamiento no nos lleva a la eficiencia, a aprender más acerca de nosotros mismos o del mundo, es decir si no podemos hacer nada con un pensamiento, éste queda como un pensamiento vacío. Para que el aprendizaje sea profundo, los estudiantes tienen que poder “experimentar” eso que aprenden. Aquí experimentar significa “hacer algo” con lo que aprenden. La experiencia tiene que ir de la mano de una pregunta auténtica, que les despierte el interés y que los impulse a investigar, desarrollar ideas, propuestas, que deberán luego ser puestas a prueba. Kilpatrick, un discípulo de Dewey, ordenó estas ideas en un método que se conoce como aprendizaje basado en proyectos.

Características del aprendizaje basado en proyectos (ABP)

Si tomamos parte por parte la definición académica de este método encontramos que se trata de un método de enseñanza ordenado que involucra a los y a las estudiantes en el aprendizaje de habilidades y recursos a través de un proceso de investigación que:

Parte de una pregunta o desafío que los interpela,

Que dura una determinada cantidad de tiempo

Que supone el trabajo colaborativo en grupo

Que supone el comprometerse con un rol determinado

Donde el o la docente asumen un rol de guías y acompañantes que van preparando el camino

Que termina con la realización de un producto que permite que los y las estudiantes reflexionen sobre lo que aprendieron.

Lo innovador del ABP

Para darse cuenta de la transformación que implica este método podemos pensarlo en relación al modelo de educación tradicional: seguramente casi todos nosotros aprendimos de un o una docente que nos “transmitía” sus conocimientos como si fueran bloques, pequeños paquetes de información que no tenían conexión entre ellos. Nos enseñaban la suma, la resta, la multiplicación, memorizábamos las tablas y listo. No se hacía hincapié en la utilidad que esto podía tener para la vida, no se nos enseñaba a reflexionar acerca de lo que habíamos aprendido y cómo lo habíamos hecho. Seguramente, más de un contenido de los que nos enseñaron fue borrado de nuestra memoria. El ABP propone que el eje del protagonismo cambie: que sea el o la estudiante quienes ocupen un rol central en su propio aprendizaje.

No es que el docente se vuelve un mero espectador, no. El o la docente son quienes van a secuenciar las tareas de los proyectos para que la adquisición de las habilidades sea escalonada y respete un orden, son quienes van a guiar a los estudiantes en la tarea de investigación, y aquí guiar significa mostrar, explicar, acompañar en el descubrimiento, pero tratando de que sean los estudiantes quienes den con las respuestas, quienes se atrevan a crear un razonamiento, una forma de hacer algo. Así por ejemplo, si tradicionalmente aprendíamos la suma fuera de contexto, solo para hacerlas bien, cuando se aplica el ABP la suma se aprende en función de la pregunta o del proyecto que estamos abordando y que está relacionado con la vida de la escuela, de la comunidad o con la vida diaria de los niños.

Un enfoque de educación para la vida

En los últimos años se está hablando mucho de este método, y muchas escuelas lo están implementando y probando como un enfoque que puede ser especialmente útil en nuestra actualidad. Incluso en muchas universidades se está trabajando sobre este método y sobre cómo aplicarlo en la escuela. El ejemplo más conocido es el de Project Zero, de la Universidad de Harvard, un programa de investigación en el que destacados profesionales de distintas disciplinas exploran cómo se puede aprender desde el arte y las humanidades, promoviendo la formación de educadores.