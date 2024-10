Superó ampliamente la inflación: ¿cuánto aumentó el boleto en los últimos dos años en Mendoza?

El Gobierno de Mendoza todavía no tiene descartado un nuevo aumento en el boleto del transporte público antes de fin de año. Pese a la desaceleración de la inflación, aseguran que mantener los costos y el precio del gasoil del transporte público de pasajeros no es tarea sencilla. De aplicarse, se convertiría en el cuarto aumento del primer año de la tercera gestión radical y segunda de Alfredo Cornejo ¿Cuánto incrementó el boleto de colectivo en los últimos dos años?

Desde octubre de 2022 a octubre de 2024, el boleto urbano en Mendoza pasó de $40 a $650. Nada más y nada menos que un 413,3% de aumento en tan solo dos años.

Si tomamos la inflación anual de 2022 (94,8%), la del 2023 (211,4%) y la acumulada de lo que va del año, hasta el último valor publicado que fue el de septiembre (101,6%), el incremento del boleto de colectivo ha estado por encima, al menos, en un 5,5%. Pero si sumamos el aumento de la tarifa de enero de 2022, cuando el boleto pasó de 35 a 40, la diferencia crece. El aumento del boleto, en los últimos dos años, ha sido de 25,5% más que la inflación.

En el marco de una entrevista en MDZ Radio por el presupuesto 2025, Natalio Mema señaló que, pese a los esfuerzos por contener los costos, la inflación y el precio del gasoil presionan el sistema y no descarta un nuevo ajuste tarifario en el corto plazo, antes de que finalice el año. El Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial sostuvo que uno de los factores clave para mantener el transporte público funcionando ha sido la aprobación del refinanciamiento de la deuda provincial y advirtió que "no está descartado un aumento en el pasaje de colectivo. No lo tengo definido todavía, pero no está descartado".

El Ministro de Gobierno subrayó que la provincia ha hecho un esfuerzo para evitar incrementos abruptos en las tarifas. "Este año, aunque hubo desaceleración de la inflación, no ha dejado de ser un año con muchísima inflación y con muchos aumentos de combustible", explicó añadiendo que la intención es hacer "saltos más cortos" en los aumentos para no afectar de manera drástica a los usuarios.

Solo en 2024 el aumento del boleto fue del 218%. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Con saltos largos o cortos, los incrementos de las tarifas y principalmente del transporte público que la gran mayoría de la sociedad utiliza a diario, significan un golpe a un bolsillo por demás castigado en el último tiempo. Veamos los aumentos que ha tenido el boleto de colectivo en los últimos dos años en la provincia de Mendoza.

En detalle: de octubre del 2022 a octubre del 2024

El último aumento en las tarifas del transporte público, tanto urbano como de media y larga distancia, se aplicó el 18 de julio pasado. Esta suba representó el aumento del 18% en el boleto de colectivo, llevando el precio de $550 a $650 para los tramos urbanos. ¿A cuánto estaba el boleto en octubre de 2022?

2022

En octubre del 2022 el boleto de colectivo para los viajes de corta distancia costaba $40. Esta suma regía desde el mes de julio anterior, cuando se implementó la suba de $5, que representó un incremento del 15%.

En 2022 el incremento anual fue de 80%. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

En noviembre del mismo año se anunció otro aumento, esta vez en dos etapas: la primera en diciembre y la segunda en enero. En diciembre, el transporte público urbano subió un 50% pasando a tener un valor de $60.

2023

Desde el 15 de enero, comenzó a regir la segunda etapa del aumento anunciado en noviembre del 2022 por el Gobierno de Mendoza. Así, el boleto urbano de colectivo a pasó de $60 a $70, lo cual significó un 25% de aumento.

En 2023 la suba del boleto fue del 130,3%. Foto: NA.

La tarifa plana volvió a subir en octubre pasando a valer $120 para el usuario frecuente. Este fue uno de los incrementos más pronunciados, de poco menos de 72%. Ese precio tarifario rigió hasta el último día de noviembre, ya que a partir del 1 de diciembre la tarifa aumentó por última vez en el año, aunque no por mucho tiempo, un 33,3% y el boleto quedó en $160.

2024

El primer aumento del año se implementó en el mes de febrero, cuando comenzó a regir la tarifa plana de $200. Así se concretó otro 25% más. El segundo incremento -y el más pronunciado- ocurrió en el mes de abril cuando se llevó el valor a $550. Un golpe al bolsillo del 175% de un solo saque.

En 2024 el boleto ha subido un 218% hasta octubre. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Para moverse por el Gran Mendoza, el boleto urbano sale $650 desde julio cuando sufrió el último aumento del 18%. De cuánto será la suma que evalúa el gobierno para el próximo aumento todavía es muy pronto para saberlo. Solo se animan a advertir que un nuevo incremento es posible antes de fin de año.