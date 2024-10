Licencia de conducir: las diferencias entre las reformas que plantean Mendoza y Nación

Esta semana, en paralelo, Mendoza y Nación avanzaron con reformas que pueden ser clave en cuanto a la renovación de la licencia de conducir. Si bien todavía no son una realidad, ambas están a punto de concretarse. Pero presentan diferencias y puntos en los que los cambios pueden terminar generando confusiones. Por ejemplo: Nación busca que no haya vencimientos (pero sí actualizaciones cada un lustro) y Mendoza busca ampliar vigencias hasta los 10 años. El Gobierno busca que las provincias adhieran, aunque cada jurisdicción tiene la última palabra al hablar de tránsito.

Por un lado, la provincia de Mendoza aprobó de forma unánime en la Legislatura la media sanción a un proyecto de Alfredo Cornejo que busca extender por 10 años la vigencia de la licencia de conducir. El plan del gobernador podría ser aprobado en los próximos días por el Senado y directamente convertirse en ley. Desde ese momento será una realidad que la licencia deje de tener un vencimiento de 5 años (como lo es actualmente). La vigencia de diez años regirá hasta que la persona cumpla 65 años de edad. A partir de allí, desde los 66 a los 75 años, va a durar 5 años la licencia, y para los mayores de 75 va a durar 3 años.

Otra de las reformas que propone Mendoza es que como requisito para la renovación no tiene que haber transcurrido más de un año desde el vencimiento de la licencia. Si se traspasa ese límite temporal, se tiene que tramitar como licencia nueva. A su vez, se propone un arancel del 50% para los mayores de 65 años (que tienen que ir cada vez más seguido a renovar) y se debe presentar el libre deuda de infracciones.

Nación busca eliminar la presencialidad de la renovación; pero en Mendoza seguiría vigente.

Un punto de confusión puede ser el siguiente: Mendoza exige que se debe declarar bajo juramento que no se padecen afecciones cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales para conducir y también se debe aprobar un examen médico psicofísico para determinar la aptitud física, visual, auditiva y psíquica para conducir. En contraparte, el Gobierno de la Nación propone que sea el conductor quien realice con su propio médico el examen y directamente lo presente de forma digital.

Según declaró el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, las reformas para la renovación de la licencia a nivel nacional serán publicadas en las próximas semanas. El funcionario de Milei indicó que las novedades serán significativas y reveló que lo que busca el Gobierno es que ya no se realice ningún trámite de manera presencial, como sucede en Estados Unidos, en donde se realiza mayormente de forma digital.

"Se tiene que chequear que uno esté psicofísicamente bien, que los ojos estén bien y que escuches bien. Eso el conductor lo va a poder mandar con un certificado y no se hará el trámite de forma presencial", dijo Sturzenegger. Como se mencionó anteriormente, la reforma mendocina busca que el examen psicofísico se apruebe de forma presencial en la sede municipal que se encarga de chequear el estado del conductor. Lo que sí se hará de forma presencial, según la reforma nacional, es la renovación del carnet de los mayores de 65.

Los tiempos de vigencia también pueden ser un punto de confusión: Mendoza, como se explicó, propone que sea cada 10 años. Nación, en cambio, propondrá en los próximos días que las licencias no tengan vencimiento, pero sí actualizaciones para conocer el estado de salud del conductor cada 5 años; aunque sin ir a la sede municipal para certificar la extensión.

El tránsito es una de las facultades delegadas de Nación a las provincias y de las provincias a los municipios, en algunos casos como los controles. La municipalización de los trámites es lo que busca atacar el Gobierno de Milei, ya que entienden que en estos casos se utiliza como una herramienta de recaudación. En este caso, Nación buscará que las provincias se adhieran, pero las jurisdicciones tienen su autonomía en estos casos. Mendoza parece haberse anticipado y buscará hacer regir su propia modificación.

Al encarar su propia reforma casi al mismo tiempo, no parece que Mendoza pueda llegar a tomar los cambios nacionales para incluirlos en su ley de tránsito, por lo que regirán los cambios que se aprueben en los próximos días en la Legislatura pese a la insistencia de Nación a las provincias.

Lo que Nación tomó como base y antecedente es el proyecto de la diputada del PRO Patricia Vázquez, que busca que las licencias no tengan un vencimiento, pero sí que se deba presentar la documentación de "forma gratuita" cada cinco años para que se garantice la buena salud del conductor. Aclaración: el chequeo médico sí debe ser pagado de forma particular, lo que no se debería abonar serían las tasas nacionales. En Mendoza sí se seguirán pagando las tasas municipales y el control del CENAT por las infracciones graves cometidas (o no).

El cambio de Mendoza para los conductores borrachos

Según indica el documento del proyecto de Alfredo Cornejo, los conductores que manejen alcoholizados y sean multados por la Policía recibirán otro revés: no podrán acceder al "beneficio" de renovar la licencia cada 10 años. En caso de ser multado por manejar borracho seguirán con el régimen de renovación actual, que prevé una vigencia de solo 5 años en la licencia de conducir. Conductores borrachos no son contemplados en la reforma mendocina.

En cuanto a este tipo de infracciones, la reforma nacional no prevé una "quita de beneficios" para los conductores borrachos.

Qué pasa con las licencias profesionales

Choferes, taxistas, remiseros, conductores de aplicaciones como Uber/Cabify y camioneros, por ejemplo, deben tener una licencia de carácter profesional que se renueva cada dos años. En la reforma provincial no se prevén cambios en este tipo de carnets, aunque en la nacional, según trascendidos, se podría reformar pidiendo que se otorguen sin fecha de vencimiento y con la obligatoriedad electrónicamente una declaración jurada, apto físico y certificado médico cada cinco años.