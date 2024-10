Las impactantes imágenes de la invasión de jabalíes en varias provincias del país y el miedo latente

Un impactante video registrado desde una lancha en Islas del Ibicuy, departamento de Entre Ríos, reflejó la alarmante presencia de jabalíes que invaden la región. La misma situación se produce en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones que alertan también por chanchos “asilvestrados” y ciervos axis.

El jabalí o cerdo silvestre es una especie introducida originaria del Sudeste Asiático, Eurasia y norte de África y los especialistas coinciden en que provoca impactos ecológicos, en las economías, la salud animal y humana, ya que modifica las condiciones y la disponibilidad de recursos para otras especies.

En Argentina, el jabalí está presente en 16 provincias, principalmente en el sector agrícola-ganadero en el centro del país, y durante los últimos 20 años su expansión en el territorio se hizo mucho más notable. "La especie está presente hace mucho, sin embargo, ha experimentado un crecimiento y una dispersión poblacional exponencial relacionada con factores como el cambio climático y el avance de las fronteras agrícolas ganaderas", afirmó el Dr. Sebastián Ballari, investigador del CONICET y del Programa de Estudios Aplicados a la Conservación (CENAC, Parque Nacional Nahuel Huapi, APN).

La presencia masiva de los jabalíes provoca la destrucción y el consumo de cultivos, la depredación de crías de ganado, como corderos y terneros lo que trae aparejado importantes pérdidas económicas. "Es preocupante la cantidad de estos animales que se está viendo en distintos lugares, cada vez más se expanden los sectores donde antes no había y el daño que hacen es importante", explicó Raúl Sobredo, productor y expresidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Por otra parte, el jabalí compite y depreda especies nativas, y destruye el ambiente alterando las propiedades ecosistémicas de los suelos y la vegetación. Su comportamiento característico es el hozado que consiste en remover áreas extensas de suelo en búsqueda de alimentos, modificando las condiciones físico químicas del suelo, alterando el ciclo de los nutrientes, promoviendo la dispersión de plantas exóticas, y modificando las comunidades vegetales nativas.

Los jabalíes en Entre Ríos

"Me he encontrado con manadas de 50 o 60 ciervos que consumen los pastos, y el daño no solo es por la comida, sino también por la destrucción de cercas eléctricas que resulta en la muerte de otros animales”, indicó el productor en declaraciones a Radio Plaza.

En cuanto a la sanidad, estos animales en Argentina albergan al menos 40 patógenos que incluyen virus, bacterias y parásitos que tienen consecuencias en la vida silvestre, en el ganado y en la transmisión de enfermedades a los seres humanos como la triquinosis, la tuberculosis, la brucelosis, la leptospirosis, entre otras.

Desde CRA piden intervención del Estado

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron un comunicado reclamando que los Gobiernos de las provincias afectadas comiencen a trabajar de manera activa para frenar a las especies invasoras que están generando “graves perjuicios” económicos a los productores y generan temor respecto a las enfermedades.

“Las Confederadas abajo firmantes, e integrantes de CRA, preocupadas por la problemática, hacemos un llamado a la reflexión de todas las jurisdicciones y autoridades que pudieran corresponder: Nación + Provincias + Legislaturas + Producción + Turismo + Educación + SENASA; a los efectos que se involucren y tomen cartas en el asunto”, indicaba el texto acordado por las Confederaciones de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos.

Para CRA, “la descontrolada propagación" de las especies exóticas invasoras "están produciendo un desbalance en la ecología" que genera un triple impacto negativo: económico, sanitario y ambiental.

Indicaron que hay áreas donde no se puede cultivar, criar ovejas o intensificar, a su vez se ocasionan daños sanitarios a partir de la propagación de enfermedades como así también la destrucción de la fauna y el daño ambiental.

“La gravedad de la cuestión amerita un trabajo público-privado urgente, mancomunado e inter jurisdiccional, que evalué sus múltiples aristas y proponga soluciones integrales", indicaron desde CRA y se pusieron a disposición para colaborar con políticas públicas que "puedan poner una cuota de razonabilidad, frente a una amenaza cada vez más preocupante, perjudicial, y fuera de control”.