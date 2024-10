Ejemplo de superación: comenzó a estudiar en la cárcel y hoy es abogado

A través del Programa Educación Universitaria en Contexto de Encierro (PEUCE) que ofrece la UNCuyo, Marcelo Mosca se egresó de la Facultad de Derecho, donde también se desempeña como tutor docente.

El flamante abogado compartió con orgullo su inspiradora historia de superación y agradecimiento. Además, Mosca reflexionó sobre su trayectoria y los desafíos que enfrentó para llegar hasta obtener su título.

“Uno mira para atrás y ve el camino recorrido y la verdad es que todavía no caigo”, dijo Mosca y destacó: “Estoy en un lugar donde jamás se me hubiera ocurrido que iba a estar.”

Un logro que celebra la superación: Marcelo Mosca jurando como abogado.

Por otra parte, remarcó la importancia de la reinserción y el apoyo institucional. “Creo en la reinserción y en que, si no hay apoyo de las instituciones, es muy difícil salir adelante. Hay que arremangarse y trabajar hasta donde uno puede y más, porque siempre uno puede más”.

Recordó también su tiempo como estudiante en la cárcel y contó una anécdota con una profesora que para él fue una valiosa lección sobre la inclusión y la autoaceptación: “Me dijo que yo era un estudiante más de la Universidad Nacional de Cuyo y que me adaptara a las condiciones de los demás estudiantes. Al principio me cayó mal, pero después comprendí que fueron las palabras más inclusivas que alguien me dijo,” relató Mosca.

El actual abogado, que a lo largo de su carrera enfrentó y superó muchos desafíos, siempre con un fuerte deseo de ayudar a otros, puso en valor el programa PEUCE, y relató su experiencia como tutor del programa. “Formo parte del Programa que me forjó. Todo se trata de devolver. Si no hubiese tenido el apoyo del Programa, no me hubiese recibido”, afirmó el egresado, al tiempo que manifestó: “Quiero aportar mi granito de arena y estar ahí para cuando me necesiten”.

Marcelo Mosca festeja por una historia de reinserción y compromiso con la comunidad.

Hoy por hoy, ya en libertad, el flamante abogado dirige una empresa de banquetes, lo que demuestra que independientemente de las circunstancias pasadas, es posible alcanzar grandes metas y contribuir de manera significativa a la comunidad.