Los bares argentinos que fueron seleccionados entre los mejores del mundo

La coctelería argentina está de fiesta. The World´s 50 Best Bars celebró, en Madrid, una nueva edición donde dio a conocer el listado completo de los 50 mejores bares del mundo en 2024. Entre los mejores destacan tres bares porteños, mientras que el primer puesto se lo llevó un bar mexicano que es obra de un argentino.

La organización internacional The World´s 50 Best Bars provocó mucha emoción entre los argentinos, tras la revelación del reciente ranking de los mejores bares a nivel mundial. En el primer puesto, se luce Handshake Speakeasy, un elegante bar de la Ciudad de México, que pertenece al argentino Marcos Di Battista.

El inigualable bar, ubicado en C. Amberes 65 del barrio de Colonia Juárez, Cuauhtémoc, también había obtenido el premio al Mejor Bar de América del Norte, así como se había posicionado en el tercer puesto del previo listado de The World´s 50 Best Bars. “Inspirándose en la era de la Prohibición, pasa las lujosas cortinas de terciopelo hasta el primer puerto de escala en la planta baja, donde el espacio íntimo para 32 luce una estética negra y dorada y vibraciones de Gatsby”, se describe en el prestigioso listado.

Handshake Speakeasy se quedó con el primer puesto a nivel mundial. Foto: Instagram @marquitosdb

Eric Van Beek es el barman que lleva a cabo “técnicas culinarias avanzadas en la preparación”. Gracias a su mano, y a la del argentino propietario, “cada bebida es más compleja de lo que parece, a menudo tarda 48 horas en elaborarse de principio a fin y, por lo general, cuenta con texturas inesperadas”. Asimismo, el bar mexicano cuenta con un laboratorio escondido, donde los bartenders experimentan las mejores fusiones a diario. Por último, desde The 50 Best invitan a los clientes a probar el Fig Martini, el Salt N Pepper y/o el amargo que lleva el nombre de Di Battista.

Foto: Instagram @50bestbars

Los bares argentinos que fueron seleccionados como los mejores

Pero Handshake Speakeasy no es el único bar que cuenta con presencia argentina en el ranking. Además, otros tres bares cien por ciento autóctonos destacan como los mejores. Se trata de Tres Monos, CoChinChina y Florería Atlántico. En el primer caso, el bar ubicado en el corazón del barrio porteño de Palermo se quedó con el séptimo puesto del listado mundial, mientras que, también, obtuvo el premio al Mejor Bar de Sudamérica.

Tres Monos se posicionó en el puesto número 7 de los mejores del mundo. Foto: Instagram @50bestbars

“Este tremendo logro no habría sido posible sin el equipazo que todos los días lleva nuestra bandera por todo el país y el mundo, con talento y trabajo duro”, agradeció el equipo de Tres Monos en las redes, tras consagrarse en el listado por segunda vez en la historia -siendo la primera en 2023-. “Ingrese al electrizante mundo de Tres Monos en Buenos Aires, donde las luces de neón y los graffitis crean una atmósfera de inspiración punk. Si bien el bar irradia un ambiente rebelde, su misión se basa en la sostenibilidad y una profunda conexión con la cultura argentina”, compartieron desde The 50 Best Bars.

Sebastián Atienza es uno de los bartenders fundadores de Tres Monos. Foto: Instagram @3monosbar

“Los cofundadores Charly Aguinsky, Sebastián Atienza y Gus Vocke elaboran sus propios licores, incluido el sake y whisky estilo bourbon elaborado con cereales locales, y utilizan exclusivamente ingredientes argentinos en sus cócteles”, destacaron los expertos en coctelería en su ranking. Asimismo, resaltaron que, en 2023, el bar ubicado en calle Guatemala al 4899, obtuvo el Premio Michter's Art of Hospitality como testimonio de su excelente servicio y abrió la escuela de hostelería La Escuelita en el Barrio Padre Mugica, también conocido como Villa 31.

En el puesto número 22 del ranking, se encuentra el bar CoChinChina , ubicado en calle Armenia al 1540 del barrio de Palermo. El espacio está liderado por la bartender Inés de los Santos. Y, finalmente, la Florería Atlántico, obra del gran Tato Giovannoni, se quedó con la posición N° 46.