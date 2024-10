En su cumpleaños, reviví las 10 frases más memorables de Javier Milei

Hoy, en su cumpleaños, el presidente Javier Milei continúa dejando una huella en la política argentina con sus declaraciones impactantes.

A lo largo de su carrera y desde su llegada a la presidencia, Milei ha dicho muchas frases que generaron debates, memes y mucho más. A continuación, repasamos 10 de sus citas más recordadas, con la frase completa y su contexto.

"No hay plata"

"No hay plata. No podemos endeudarnos, no podemos emitir y no podemos seguir asfixiando al sector privado con impuestos. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Lamentablemente eso impactará sobre la actividad económica, la pobreza y los salarios. La única posibilidad posible es el ajuste; un ajuste ordenado".

Esta frase se convirtió en meme rápidamente. Milei la pronunció durante su primer discurso como presidente, describiendo la dura situación económica del país y la falta de opciones que enfrenta su gobierno.

Javier Milei es el presidente más votado en la historia de la Argentina

"El papa es el representante del Maligno en la tierra"

"El papa es el representante del Maligno en la tierra". Milei también dijo: “Habría que informarle ‘al imbécil que está en Roma’ que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital”.

Durante una entrevista con Viviana Canosa, Milei lanzó esta declaración explosiva, atacando al papa Francisco. Aunque después le pidió disculpas personalmente, la frase sigue siendo recordada por su impacto.

"El desafío que tenemos por delante es titánico"

"El desafío que tenemos por delante es titánico pero estoy convencido de que vamos a salir adelante. Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Que Dios bendiga a la República Argentina”. Esta cita es parte de su primer discurso como presidente, donde enfatizó su confianza en Dios y la necesidad de unidad en la lucha para superar los problemas del país.

"El primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia argentina"

"El primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia argentina". Con esta frase, Milei reafirmó su admiración por Carlos Menem, señalando que su primer mandato fue, en su opinión, el mejor que ha tenido Argentina. Los gobiernos más detacados para Javier Milei son el de Carlos Saul Menem, aunque también ha defendido a la generación del 80

"No lo denostaría como mantero, sería un competidor más"

"No lo denostaría como mantero, sería un competidor más. Los comerciantes formales podrían haber hecho lo mismo que los manteros y vender sin pagar impuestos, pero no, prefirieron utilizar el aparato represivo del Estado para sacar a la competencia”.

En un debate con Juan Grabois, Milei sorprendió al defender a los vendedores ambulantes, o manteros, destacando que representan una forma legítima de competencia dentro de su visión de la libertad económica.

"Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia"

"Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite”. Una frase provocadora con la que Milei critica el funcionamiento del Estado argentino, argumentando que la mafia, a diferencia del Estado, tiene principios que respeta.

"El socialismo esconde lo peor del ser humano"

"El socialismo esconde lo peor del ser humano que es la envidia, el odio, el resentimiento y si es necesario el asesinato. Nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos”.

Esta dura crítica al socialismo la pronunció durante un discurso en España, donde resaltó las consecuencias históricas que, según él, ha generado esta ideología.

"Hoy comienza una nueva era en Argentina"

"Hoy comienza una nueva era en Argentina. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracasos, peleas intestinas y disputas sin sentido”. Esta cita formó parte de su discurso inaugural como presidente, donde marcó el inicio de lo que llama una "nueva era", dejando atrás lo que considera décadas de malas gestiones.

"La pobreza ha empezado a caer en Argentina"

"Si bien nos dejaron 45% de pobreza, en el primer trimestre, a pesar de haber evitado la crisis y encauzar la macro, el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores: la pobreza en el segundo trimestre del año fue de 51%; por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en Argentina”.

Durante una conferencia en septiembre de este año, Milei explicó cómo los índices de pobreza comenzaron a bajar, según su gestión, luego de haber subido en el primer trimestre debido a la crisis heredada.

"La República Argentina va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad"

"La República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad”.