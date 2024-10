Aprender jugando: más lengua y matemática en jardines de infantes porteños

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está llevando adelante una transformación de paradigma del conjunto del sistema educativo porteño. El centro de la preocupación es que muchos los jóvenes terminan la secundaria sin saber comprender un texto correctamente y sin saber resolver operaciones matemáticas simples. Esto produjo un cambio en la diseño curricular del secundario, del primario y ahora, del jardín.

En primer lugar la formación inicial podría dividirse en dos. Desde los 45 días a los tres años comprende una segmento optativo y salita de cuatro y cinco es obligatorio. El actual cambio tiene foco en sumar esfuerzos por enseñar contenido de lengua y matemática en salita de cuatro y de cinco, además de ampliar oferta de vacantes y horarios en los Centros de Primera Infancia (CPI)y primeros años de jardines de infantes.

Mercedes Miguel: "No vamos a abandonar el juego"

"Nada de esto significa que vayamos a abandonar el juego", aclaró Mercedes Miguel, ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miguel explicó que le darán materiales lúdicos a las docentes de nivel inicial para que puedan a través del juego, tanto guiado como libre, enseñar nociones de matemática y lengua.

Dentro de estos juegos, se pueden apreciar tarjetas con dibujos de diferentes objetos que el niño deberá colocar junto a la palabra que lo representa. En otro de los ejemplos, se deberá poner en un sesto todos los objetos que "como Mono empiecen con la M y en otro cesto, los objetos que como Loro empiecen con la L".

Se realizarán informes detallando los contenidos que el niño incorporó y los que le faltan.

Además, se introduce una evaluación diagnóstica de los contenidos con los que el niño sale de salita de cinco. Según el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri: "Esto no significa que vamos a poner a un nene de cinco años a sufrir el estrés de un examen o que vamos a decirle 'vos no pasás'. Significa que necesitamos evaluar, medir lo que aprenden los chicos, lo que enseñan los docentes y si el sistema funciona. Si no evaluás, si no medís, no sabés a donde estás parado".

Al finalizar el ciclo inicial cada uno de los estudiantes tendrá un informe escrito por el docente a cargo al que tendrá acceso la maestra de primer grado. "Tenemos una mirada integral, 360 grados de la educación. Ahora los diseños curriculares conversan entre sí y las docentes de primaria van a poder saber como vienen estos chicos", precisó Mercedes Miguel.

Además, se capacitará a docentes de inicial y a agentes educativos de los CPI para la detención temprana de transtornos de aprendizaje, con el objetivo de tratarlos a tiempo.

Jorge Macri: "La mejor política de género es la extensión de los horarios del CPI para que muchas mujeres puedan estudiar"

Según el jefe de Gobierno porteño, la ampliación de vacantes para los CPI y, fundamentalmente, la puesta en pie de CPI con horarios nocturnos, configura una de las "políticas de género más importantes". Macri explicó que "gran parte de las jóvenes que dejan de estudiar el secundario o la universidad es porque son madres y se les complica los horario".

En los CPI se puede dejar a un niño desde los 45 días a los 3 años por ocho horas o menos. Esto tiene el objetivo de que los padres puedan trabajar, estudiar o ambas. Desde el gobierno porteño, aseguran que están abiertos a escuchar "las demandas de cada barrio" acerca de los horarios de los CPI, porque es a través de esta demanda, que se piensa su funcionamiento.

La gestión de Jorge Macri informó que se abrieron cinco nuevos centros de CPI y en total hay 80 centros que albergan 15 mil niños hasta tres años.