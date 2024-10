La Anmat prohibió la venta de algunos productos médicos: cuáles son y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) advirtió sobre la fabricación de productos médicos falsificados y prohibió su uso, comercialización y distribución. Así lo comunicó a través de la Disposición 9195/2024, publicada en el Boletín Oficial a primeras horas de este lunes 21 de octubre.

El personal de la Anmat en conjunto con personal perteneciente a la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad, se hizo presente en el domicilio Pedro Ignacio Rivera N° 5540 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para revisar los productos médicos que son distribuidos por “Districhaco de S&I GROUP S.R.L.”.

La Anmat prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos falsificados. Foto: Archivo

En este domicilio, la Anmat encontró "(1) unidad de RADIAL – PROT IMB CUPULA RADIAL Ø24 mm COD.:01CCE. CANT.: 1. LOTE: 06829. IMB fabricado por BIOPROTECE S.A. Vicente López 4334. Villa Ballester. Bs. As. HABILITACIÓN ANMAT. PM 1347-6 y b) Una (1) unidad de RADIAL – PROT IMB VASTAGO NO CEMENTADO ? 5 x 24 mm LONG. CANT.: 1. LOTE: 06829. IMB fabricado por BIOPROTECE S.A".

Además, junto con estos productos, se observaron cajas de cirugía para implante de cadera, una caja de prótesis de cadera estériles con fecha de vencimiento vigente y varias piezas acondicionadas en bolsas tipo pouch marca yellow sin ningún tipo de identificación de titular, fabricante, lote y vencimiento que fueron secuestradas por el personal policial.

Anmat en conjunto con la policía encontró productos médicos falsificados, entre ellos implantes y prótesis de cadera. Foto: Shutterstock

Ante esto, el organismo realizó una inspección a la empresa BIOPROTECE S.A. a fin de verificar la legitimidad de las unidades retiradas, ya que declaran ser fabricadas allí. La responsable técnica afirmó que los productos médicos eran falsificados. Por ende, al tratarse de productos de los que se desconoce su origen, la Anmat dispuso: “Queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos”.