Estafa piramidal de RainbowEX: los damnificados siguen sin poder retirar sus fondos

La presunta estafa piramidal de RainbowEX en la localidad bonaerense de San Pedro está lejos de resolverse. Los damnificados siguen sin poder retirar los fondos que habían depositado en las criptomonedas con la promesa de que obtendrían ganancias millonarias en poco tiempo. Se estima que hay alrededor de 50 millones de dólares trabados.

Cuando salió a la luz el modus operandi de la presunta estafa, que llegó a otras ciudades del país, la empresa RainbowEx les pidió a los damnificados un nuevo depósito de 88 dólares para poder retirar el total de los fondos invertidos. Sin embargo, ninguna persona pudo retirar ni un solo dólar hasta el momento, de acuerdo a las declaraciones del periodista Maximiliano Firtman a la Agencia Noticias Argentinas.

"No creo que nadie lo pueda retirar ya. Los retiros funcionan cuando tienen fe de seguir ingresando dinero al sistema. Cuando ya eso se sabe que no va a ocurrir no los entregan, ya no les sirve como marketing", explicó Firtman. Es más, el experto indicó que estiman que al menos 50 millones de dólares estén trabados en retiros, a pesar de que la mayoría "son ganancias ficticias".

Una actriz se grababa para darles indicaciones a los inversionistas acerca de cuándo y qué monto depositar para obtener presuntas ganancias. Foto: Archivo NA

Lo llamativo es que, pese a las advertencias de que se trataría de una estafa y a la no devolución del dinero invertido en ninguna instancia, las personas volvieron a depositar entre 90 a 100 dólares para "tener prioridad en la devolución". No obstante, esa devolución aún no ocurre, y los expertos aseguran que hay bajas probabilidades de que alguien obtenga el porcentaje invertido.

Como si fuera poco, la empresa volvió a comunicarse con las personas mediante Telegram, donde dejó un mensaje informando la extensión del plazo para que los inversores paguen los 88 dólares y, así, poder activar sus cuentas para la supuesta posterior devolución del dinero. "Debido a que algunos usuarios creen erróneamente que los fondos para la activación de la cuenta se deducirán del saldo de la cuenta, no participan del tiempo de la activación", decía el comunicado.

"Para garantizar la finalización sin problemas de la activación para los aportantes en la Argentina y regiones relacionadas, se decidió ampliar el tiempo de activación de la cuenta hasta el domingo 20 de octubre a las 22", agregaron. Aun así, al menos durante las primeras horas del lunes, ningún damnificado anunció el retiro del dinero invertido.