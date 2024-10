Corona Sunset: se viene una nueva experiencia de música, atardecer y naturaleza en Mendoza

Corona Sunset, el festival que celebra la conexión entre la música, el atardecer y la naturaleza, aterriza en Lomas del Malbec. En un entorno privilegiado rodeado de viñedos y montañas, la marca promete una experiencia inolvidable al aire libre que combina ritmos electrónicos, buena gastronomía y una vista espectacular del atardecer mendocino.

La jornada contará con la participación estelar de los reconocidos artistas daneses Who Made Who presentando su show “Hybrid” en el cual mezclan setup de dj con instrumentos, combinando la energía de una banda en vivo con la precisión y profundidad emocional de un DJ set.

Sin dudas uno de los actos más esperados de la escena internacional actual en el cual mezclan géneros como el melodic house, techno, indie y pop, en una propuesta única e impredecible. Esta hibridación entre el formato DJ y la ejecución instrumental permite que cada show sea irrepetible, con transiciones orgánicas y momentos de improvisación que mantienen al público expectante.

Viñas, atardecer y buena música de la mano de Corona.

Además, se sumarán talentos locales de alto nivel: WAISS, el DJ mendocino que abrirá la jornada con su inconfundible estilo para dar inicio a una tarde llena de emociones y buena energía. Por su parte, el closing set estará a cargo de BE SAINT, el artista porteño que llevará la pista al máximo, asegurando que el baile y la vibra no se detengan hasta el cierre del evento a la medianoche.

Desde las 17 horas los asistentes podrán vivir una experiencia multisensorial con Corona en mano, rodeados de la belleza natural que ofrece Luján de Cuyo, el corazón de la región vitivinícola de Mendoza.

Corona Sunsets continúa posicionándose como mucho más que un evento musical, representando

un estilo de vida en sintonía con la naturaleza, la música y los momentos compartidos con amigos. La

combinación perfecta entre el espíritu libre del sunset, la frescura de Corona y los paisajes idílicos de

Mendoza hacen de esta fecha un imperdible para quienes buscan cerrar el año de una manera

especial.

Las entradas estarán disponibles desde el Lunes 21 de Octubre a las 13hs en venti.com.ar

En detalle

Fecha: Domingo 01 Diciembre

Horario: 17hs a 00hs

Locación: Lomas del Malbec, Mendoza

Dirección: Ruta 86, C. 7 s/n, M5505 Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina

Artistas Internacionales: WHO MADE WHO (Hybrid Set) Artistas locales: Waiss & Be saint Capacidad total del evento: 3000 personas Entradas: A la venta desde el Lunes 21 de Octubre a las 13hs en venti.com.a