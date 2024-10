Disney+ se suma a la prohibición de cuentas compartidas: desde cuándo

Millones de personas en el mundo se suscriben a plataformas como Netflix, Disney+, Max y Amazon Prime Video para poder ver sus series y películas favoritas desde la comodidad de su casa. En los últimos años, las plataformas de streaming se volvieron mucho más populares, al punto de que todos los integrantes de una familia comenzaron a compartir una cuenta y, en algunos casos, esto se extendía a amigos y demás personas externas al grupo familiar.

Como parte de su política de control, Netflix fue la primera plataforma en comprobar la veracidad de las cuentas de grupos familiares registrados, provocando que las personas externas a la familia deban abonar una cuenta aparte, en 2022. Ahora, Disney+ se suma a implementar esta política en algunas regiones.

Mediante un mail, la compañía estadounidense informó a los usuarios que, a partir del 12 de noviembre de 2024, llevará a cabo más controles en las cuentas de grupos familiares, para verificar que residan en el mismo domicilio. De caso contrario, los dispositivos ubicados en otra residencia de manera fija no podrán acceder a la misma suscripción.

A partir del 12 de noviembre, el equipo de Disney+ comenzarán a revisar las cuentas compartidas. Foto: NA

“No podrás compartir tu suscripción con personas fuera de tu hogar. Hogar significa la colección de dispositivos asociados con tu residencia personal primaria que son usados por los individuos que allí residen”, explicaron desde Disney+, y advirtieron: “Pronto implementaremos medidas para evitar que las suscripciones se compartan con personas que no vivan en un mismo hogar. Tomaremos precauciones para evitar que esto afecte el uso legítimo de la suscripción”.

No obstante, el gigante de streaming aseguró que “esto no significa que los miembros de la suscripción no puedan usar su cuenta de Disney+ fuera del hogar; todos podrán seguir disfrutándola de forma remota, incluso cuando viajen”.

De esta forma, la compañía busca frenar el mal uso de las cuentas y conseguir más suscripciones individuales a la plataforma. Esto ya se implementó en países como Estados Unidos, Canadá, Europa, Costa Rica, Guatemala y varios países de la región Asia-Pacífico.