Un hombre ató a su perro al auto y lo arrastró mientras conducía en San Martín de Los Andes

Un hombre fue filmado mientras conducía con su perro atado al baúl de su vehículo, provocando gran indignación en las redes sociales. El hecho tuvo lugar durante la tarde del domingo, cuando el sujeto circulaba por la Ruta 40 de San Martín de los Andes con su Border Collie mestizo arrastrándose.

El escandaloso accionar del adulto, todavía no identificado, fue presenciado por un grupo de jóvenes que estaban bajando del Cerro Chapelco en la localidad neuquina. Los senderistas no dudaron en grabar al hombre que llevaba a su perro atado con una soga al baúl de su auto Volkswagen blanco, para exponerlo en las redes sociales.

Franco Gómez Margeri, uno de los jóvenes que vio la lamentable situación, difundió lo sucedido en el grupo de Facebook “SOS Peludos SMA”, adjuntando un video y una foto. “Hoy bajando del cerro nos encontramos esta lamentable situación. Este pedazo de HDP venía arrastrando al perrito atado del cuello con una soga por la ruta 40”, decía al inicio de su comunicado.

Mirá el video: así habían atado al perro

“Le cruzamos el auto y, junto a varios vecinos, nos bajamos a increparlo. Intenté desatar el perro para llevármelo a mi casa diciéndole que, si él no lo quería, yo lo adoptaba”, sentenció Margeri en el posteo de Facebook, y agregó “que era inhumano tratarlo así”. Por su parte, el hombre, enojado, les respondió gritando que se trataba de su perro, por lo cual no debían meterse. Además, el sujeto confesó que no lo llevaba en el auto porque “tenía olor a perro mojado”.

De acuerdo con el relato de Gómez Margeri, luego, el hombre desató al perro del auto, “lo levantó tirando de la soga (ahorcándolo) y se lo llevó en el baúl para el lado de Quila Quina”. En suma, el joven reveló el número de la patente del Volkswagen para realizar la denuncia.

En el video, se puede escuchar que los senderistas interceptan al hombre en la ruta y le dicen: “¿Cómo vas llevando a un perro así por la ruta?”; “¡No podés llevar al perro así!”, exclamó una mujer en la escena.

Tanto en la publicación original de Facebook como en la plataforma X, cientos de usuarios escribieron mensajes expresando su indignación por la situación. Asimismo, aprovecharon el grupo para llamar a la acción de todos los integrantes, incitando a denunciar al sujeto por maltrato animal. “Inhumano accionar de crueldad animal”; “¡No! ¿Cómo permitieron que se lo lleve? ¿Que habrá sido de ese pobre animal en sus manos?”; “¿Vamos varios y lo denunciamos? Hay una ley que protege los animales y se tiene que cumplir”; “Tenemos que hacer algo”; “Si la fiscalía no hace nada habría que ir a sacarlos. Pobres Animales”, se podía leer en las redes sociales, donde algunos usuarios mencionaron la Ley 14.346 que establece penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

Más tarde, el joven confirmó que la Justicia de Neuquén, a través del Ministerio Público Fiscal se encargó del caso. “Ya está el Ministerio Público Fiscal actuando de oficio. Si alguien tiene más datos, fotos videos o información, y puede aportar, serviría un montón”, reveló Margeri. Finalmente, se dio a conocer que la fiscalía ordenó quitarle el perro al hombre, así como el posterior traslado a Guardias Ambientales, noticia que trajo alivio a las personas que seguían atentas al paradero del animal.