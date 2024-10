El rector de la Universidad Nacional de Córdoba contra el Gobierno: "No hay tal dibujo del número de estudiantes"

En el contexto de la marcha universitaria convocada para este jueves, distintas figuras importantes del Gobierno han estado dirigiendo graves acusaciones a las universidades. Carlos Torrendel, Secretario de Educación de la Nación, dijo que las instituciones 'inventan alumnos' para inflar sus matrículas y así percibir un mayor presupuesto. El pasado miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que hay un 38,4% de alumnos inscriptos que 'no se sabe qué hacen en la facultad'. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), rechazó en MDZ Radio 105.5 FM los dichos del secretario, a la vez que defendió la marcha universitaria en defensa de la educación pública.

Boretto destacó que la marcha, que se llevará a cabo en todo el país, espera una masiva participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. "La expectativa que tenemos en Córdoba es positiva", afirmó, recordando el último encuentro de estas características realizado el 23 de abril. "Lo que esperamos es que esta marcha sirva para, por un lado, poder sostener la ley de Financiamiento Universitario, que fue un poco lo que lo que motivó la convocatoria". Y por otro, para "establecer un marco de diálogo" con el Gobierno, y así discutir la situación salarial del personal docente y no docente junto con el presupuesto universitario para el año que viene.

Marcha universitaria del 23 de abril en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ

"Por supuesto, siempre reconociendo el contexto complejo que vive el país. Nosotros no estamos planteando ninguna acción ni ningún reclamo que ponga en tela de juicio la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y demás. Por ejemplo, esta ley de Financiamiento representa un porcentaje relativamente bajo respecto del superávit que el Gobierno ha obtenido hasta el mes de agosto. Este año no alcanza ni al 10% de ese superávit fiscal", aseguró.

Sobre las acusaciones del Gobierno

El rector dijo que la información que se ha emitido "es incorrecta porque no hay tal dibujo de número de estudiantes". El sistema de gestión informática que utilizan "todas las universidades" es el SIU Guaraní, al cual tiene acceso el Gobierno. "De modo tal que la información sobre la cantidad de estudiantes es la que está en esos sistemas". La propia actividad de los estudiantes, como las materias que rinden, deserciones y desgranamientos, "son otras discusiones, pero no es que la cantidad de inscriptos no refleje la cantidad de alumnos que realizan la tarea de matricularse y de inscribirse para realizar actividades, cursar y rendir en las universidades".

No solo eso, sino que además la cantidad de alumnos no tiene nada que ver con el presupuesto que reciben las universidades. El presupuesto percibido está basado en la estructura de cargos que tiene cada universidad de docentes, de no docentes. Sobre esa base se calcula el presupuesto para enviar los salarios que reciben las universidades". Y un porcentaje de eso representa, a su vez, las partidas para gastos de funcionamiento. "Es así desde hace bastante tiempo que se genera el presupuesto y el cálculo para enviar los fondos a las universidades".

"Lo cierto es que el reclamo que estamos efectuando está basado en elementos objetivos", resaltó. Además de que "no compromete el equilibrio fiscal". A esto se le suman "situaciones injustas", que tienen que ver principalmente con las instituciones que cuentan con hospitales. "La Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió una actualización para hospitales universitarios que, en el caso de Cuyo, Córdoba y La Rioja, que son las otras universidades que cuentan con hospitales propios, no hemos recibido. Nosotros hacemos el reclamo en esa dirección", comentó.

Por último, Borettó habló de los proyectos que se están llevando a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba: "Hemos generado ofertas de capacitación que alcanzan a otros segmentos de la población que no asisten frecuentemente a la universidad", incluida "una escuela de oficios", que ofrece formación en algún oficio específico "a un segmento muy importante y vulnerable de la población. Estamos generando acciones de capacitación en distintos puntos del territorio provincial a través de un proyecto que se llama Universidades Populares. Estamos permanentemente tratando de generar procesos de transformación y de innovación en todas las actividades, siempre pensando en las demandas que vienen de la propia comunidad", concluyó.

