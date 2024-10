La toma universitaria, por dentro: estudio, debate y música en la protesta de la UNCuyo por la falta de presupuesto

Tras el veto presidencial que finalmente tiró abajo la Ley de financiamiento universitario, estudiantes de todo el país ejecutaron diferentes tipos de medidas: clases públicas, movilizaciones, asambleas y tomas. Por eso en la Universidad Nacional de Cuyo los estudiantes tomaron dos facultades y un edificio del rectorado.

Sentada en el Magisterio.

Los estudiantes cuentan con el apoyo de sus docentes, quienes pusieron sus clases a disposición. En lugar de quedarse en las aulas, las hacen en espacios públicos. Parte del reclamo estudiantil, además, tiene que ver con la situación salarial de docentes y no docentes que cobran salarios por debajo de la canasta básica. Se apoyan mutuamente, porque la pelea de fondo es la misma. La base es que el proyecto de Presupuesto 2025, enviado por el Gobierno nacional al Congreso, contempla sólo el 53% de lo solicitado lo cual resulta insuficiente para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones educativas. Los colegios dependientes de la UNCuyo también se sumaron a las protestas.

La toma por dentro

Sentada en el CUC.

Los estudiantes pasaron la noche en tres edificios: el anexo del Rectorado, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Artes y Diseño. El clima interno fue ameno; con bolsas de dormir, carpas y muchos carteles como parte del paisaje. Rondas de mate y charla, pero también con rutinas de estudio, con apuntes para rendir parciales al otro día.

Las actividades académicas continúan. También hubo instrumentos, música, ollas, batucada y mucha discusión. “En la asamblea interfacultades del lunes se votó tomar el rectorado. También en asambleas por facultades se decidió tomar la Facultad de Artes y Diseño (FAD) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS)”, dijo Sofía, estudiante de Historia, en la puerta del Cicunc y con una batucada sonando de fondo. “Todas las tomas son sin suspensión de clases. Muchos estudiantes presentaron preocupaciones en cuanto al cursado, parciales y cierres de materias. Pero en todo momento hay clases”, aclaró. ¿Por qué la medida es la toma?: “Es una medida a nivel nacional. Hay tomas en más de 80 facultades en el país, y nosotros no estamos al margen. Tenemos que estar a la altura. No podemos ser la generación que deje pasar este ataque a la educación”.

Clase pública en la puerta del Rectorado.

Para conocer la opinión de los docentes, MDZ habló con Fabián, quien dicta clases en Artes y Diseño. “Hubo asambleas interfacultades, con estudiantes autoconvocados que generaron distintas acciones para visibilizar que necesitamos ese financiamiento educativo”, explicó el docente. Además comentó que debido a las asambleas “en general hubo clases con mayor normalidad que la semana pasada”.

El docente describió el clima que observa en las distintas tomas. “Para muchos es algo muy nuevo. Un estudiante que quiere defender su derecho a estudiar y el Presidente de la Nación lo agrede, es fuerte. Sentís una autoridad muy grande que te está maltratando”, describió. Destacó que ante las diferencias, discuten y avanzan en acuerdos. “Nos preguntaban a los profes, porque cuando fuimos estudiantes en los 90 hemos hecho tomas por la Ley Federal de Educación. No se sabe cómo se hace una toma, una lucha. Son cosas que tienen que ver ellos tomando decisiones propias”, señaló el docente quien aseguró ver “mucho cuidado a la institución”.

Música, estudio y debate

Mientras tanto en el Rectorado, con un humilde sonido a disposición, los jóvenes compartieron su música, desde free style hasta saxo y guitarra. Varios grupos de estudiantes tomaban mate, leyendo sus apuntes porque al otro día rinden parciales. “Estoy tratando de terminar mi carrera. Somos la primera generación de nuestra familia que accede a la universidad pública”, dijo una estudiante avanzada de Trabajo Social de la FCPyS y destacó que “gracias a los proyectos de extensión universitaria pudimos trabajar con infancias y diferentes comunidades. La universidad nos da esas herramientas para trabajar”.

No todo el tiempo están las mismas personas. Van, vienen. Algunos llegan con bolsas de dormir, otros se van a su casa. “Yo no me puedo quedar porque tengo un gordito muy chiquito. Pero como vine a cursar me quedo un rato más a apoyar la pelea porque la educación está en peligro”, dijo una joven madre que cursa en la UNCuyo.

Una estudiante de Sociología se unió a la charla y quiso dar su opinión: “esta es la segunda toma, porque se aprobó el veto pero la idea es seguir resistiendo y tomando las herramientas que nos mostraron otros estudiantes en el pasado. Es un método de lucha legítimo para nosotras porque es una forma de resistencia: no somos números inventados, somos reales y defendemos este derecho ganado por los estudiantes”. Carteles de la toma.

En cuanto a las instalaciones y la organización, destacaron que “la mayoría somos independientes, organizamos grupos de seguridad, de cocina y todos somos responsables de mantener la limpieza. Es un espacio nuestro, lo estamos habitando y lo estamos cuidando”.

La Asamblea Interfacultades tiene diferentes comisiones. Una de ellas es ‘Comunicación’, donde realizan flyers para informar, actualizan redes sociales, redactan comunicados de prensa y votan a sus voceras. Alrededor de las 22, dos de ellas debatían en vivo en un programa de televisión. Los músicos dejaron de tocar y por el micrófono avisaron: “ahora están las pibas en la tele, paramos acá así las vemos y bancamos”. Como si se tratara de un partido de la scaloneta, todos alrededor del tele del Cicunc alentando a sus compañeras.

Hoy no hay clases, pero porque docentes y no docentes realizan un paro con suspensión de actividades. En este sentido las asambleas estudiantiles votaron concentrar a las 15.30 hs en el rectorado y movilizar hacia la Legislatura provincial en apoyo al paro. Allí continúan las medidas y habrá clases públicas en el centro mendocino.

El Congreso ratificó el veto presidencial pero el conflicto escaló en todo el país. El gobierno nacional despertó a un gigante que estaba dormido.