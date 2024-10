El duro relato de una fanática que habló con Liam Payne antes de su muerte

El fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, conmocionó al mundo de la música en las últimas horas. El artista británico se estuvo hospedando en el Hotel Casa Sur, en el barrio porteño de Palermo por unos días, hasta que, la tarde del miércoles, tuvo una caída fatal desde el tercer piso del alojamiento.

A los pocos minutos de su caída, los vecinos alertaron al 911. De inmediato, llegó el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la Policía de la Ciudad para asistir al cantante de 31 años. Sin embargo, el director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó el deceso de Payne, declarando que “presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída".

Horas más tarde, comenzaron a salir a la luz videos y audios sobre lo ocurrido en el día de su muerte. Es más, se filtraron llamadas que algunos huéspedes del hotel hicieron al 911, denunciando que el artista tenía actitudes “agresivas” y que parecía estar bajo los efectos del alcohol y estupefacientes. Asimismo, trascendieron fotografías de cómo quedó la habitación tras su deceso.

Carolina estaba trabajando en el hotel, sirviéndoles el desayuno a los huéspedes, cuando vio a Liam. Foto: Captura TikTok @carolagaunaa

Tras la dolorosa partida, cientos de fanáticos se acercaron al hotel para despedir al cantante que supo integrar la “boy band” más famosa de la década del 2010. Es en ese contexto que una fanática reveló haber conocido a Liam horas antes de su trágica caída, dando detalles de cómo lo vio ese día.

El testimonio de la fanática de Liam Payne

Una joven argentina publicó en su cuenta de TikTok (@carolagaunaa) un video suyo llorando tras enterarse de la muerte de su ídolo, a quien había visto en la mañana del miércoles. “Fui una de las últimas personas en hablar con Liam Payne. Esta foto la tomé horas antes de su fallecimiento”, escribió la chica al comienzo del video.

“Estaba super borracho el chabón, estaba drogado y me pareció que estaba medio de joda”, confesó la joven con lágrimas en sus ojos. “Fui una de las últimas personas con las que habló. Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes”, se lamentó.

Previamente, la fanática había grabado un video contando como conoció a Liam horas antes de su caída. “Acá les iba a compartir cómo lo había conocido. Tengo el corazón roto gente", escribió en el epígrafe del video, donde cuenta: “Yo estaba en el restaurante donde laburo y Liam se estaba hospedando en el hotel de al lado, donde les servimos el desayuno a los huéspedes. Entonces, era obvio que en algún momento (Liam) iba a bajar, así que estábamos todas a la expectativa”.

Según sus palabras, en un momento, el artista bajó a desayunar y saludó a las jóvenes que se encontraban trabajando en el lugar. Entonces, Carolina aprovechó para responderle un “¡Hola!”, en inglés. El cantante, sorprendido, le preguntó: “¡Oh! ¿Hablás inglés?”. Enseguida, Liam le guiñó el ojo, provocando emoción en la joven que había soñado con ese momento desde que escuchaba a One Direction. Foto: Captura TikTok @carolagaunaa

De acuerdo con el relato de Carolina, el manager del cantante estaba presente en el hotel, al menos durante el desayuno. Fue él quien le ofreció sacarse la foto con su ídolo de 31 años. “Se pone Liam, me sonríe y me abraza. Por eso tengo olor a Liam, porque yo lo abracé con toda mi fuerza”, evocó.

“Cuando pasó para afuera, me sonrió y cantó. Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida. No lo puedo creer. Me siento tan mal. ¿Entienden que tengo su perfume encima todavía? Es una locura. Sé que era famoso y yo no le importaba, pero me pone la piel de gallina”, concluyó la joven, sin poder creer la noticia de su muerte.

