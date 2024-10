¿Qué hará Conin con los más de 15.000 artículos que recibirá por parte de la Nación?

La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin) recibirá la entrega de más de 15 mil artículos, entre los cuales hay, principalmente calzado y ropa. La donación fue firmada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para reforzar la asistencia que brinda la Fundación Conin en la provincia de Mendoza a las familias más necesitadas. Desde la Fundación trabajan en el esquema y aseguran que ya lo tienen casi listo.

De acuerdo a la disposición que se conoció este miércoles, los elementos cedidos por la Presidencia de la Nación a cargo de Karina Milei incluyen un total de 15.246 artículos, entre los que se destacan calzado, indumentaria, ropa interior y blanquería.

Diego Álvarez, director de la Fundación Conin, dio detalles sobre la entrega de los elementos a MDZ. "De los 15.000 artículos, alrededor de la mitad son zapatillas y zapatos de talles chicos y grandes, así que estamos asignando. En nuestros centros tenemos 500 familias que atendemos, así que estarán destinados a ellos y a los Centros Conin de la provincia. Tenemos en Luján, San Martín, Rivadavia, San Rafael y General Alvear", indicó.

Según el director de la Fundación Conin, el grueso de las familias que asisten a sus centros está en los centros modelos, el hospital y el centro de prevención en Las Heras. Además, aseguró que atienden comedores y merenderos desde hace un tiempo. "También se va a distribuir ahí el grueso es zapatillas y zapatos de talles chicos y grandes y una cantidad menos de camperas, remeras, camisas; y una importante cantidad de medias que vamos a hacer la misma distribución que con las zapatillas", señaló.

Por su parte, desde los comedores y merenderos de Mendoza asociados a Conin, afirman que no han recibido ninguna notificación por parte de la Fundación para hacer efectiva la entrega. En tanto, desde la Fundación Conin, sostuvieron que recién la semana que viene podrán acceder a los elementos, ya que deben terminar algunas formalidades.

Para finalizar, Álvarez explicó que no se trata de una donación, sino de una distribución de elementos que quedan en la Aduana a disposición del gobierno. "La Secretaría de Presidencia de la Nación, nos ha dado esto que son elementos, materiales o envíos que quedan en la Aduana por problemas formales: o no se completó la documentación, o no fue retirado por la empresa o algún otro motivo formal que no hace a la calidad de los elementos y que después de un determinado tiempo, la Justicia decide dárselo a una Organización No Gubernamental", concluyó.