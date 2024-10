Mendoza, en deuda con los pacientes ostomizados

El 10 de diciembre de 2014, el Senado de la Nación brindó sanción definitiva a la Ley N° 27.071, que estableció la inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de la cobertura total de los dispositivos y elementos accesorios para las personas ostomizadas. A casi diez años de ese momento, la provincia de Mendoza continúa sin adherirse a la Ley Nacional.

A nivel nacional, la sanción y posterior promulgación de la norma permitió asegurar esta cobertura a todos aquellos pacientes ostomizados que dependen del Sistema de Salud Pública Nacional o de los diversos prestadores de salud sindicales y privados en todas aquellas provincias que ya se adhirieron a la Ley.

A casi diez años de ese momento, Mendoza continúa sin adherirse a la Ley Nacional.

Sin embargo, esto no alcanza para asegurar la atención a todos los ostomizados del país, ya que es necesario que las distintas provincias adhieran a la norma para que los sistemas de salud provinciales y las obras sociales de los sectores públicos también tengan la obligación de brindar cobertura según las necesidades de los pacientes.

El caso de Mendoza es muy ilustrativo

En la provincia, OSEP brinda a sus afiliados los dispositivos, pero el tipo y la calidad de esos productos dependen de una licitación que realiza la entidad, la cual se define por criterios únicamente económicos, no por las necesidades individuales de cada paciente. Al día de hoy, doce provincias han adherido a la norma (provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut), pero Mendoza sigue sin dar el paso.

Lo más contradictorio de la situación mendocina es que la provincia contaba con un proyecto de adhesión a la Ley 27.071, que incluso contaba con media sanción por parte de la Cámara de Senadores. La norma iba a ser tratada en Diputados el 18 de diciembre de 2020, pero la sesión fue suspendida por los disturbios ocurridos tras la movilización que pedía justicia por Florencia Romano.

Es necesario que las distintas provincias adhieran a la norma.

Desafortunadamente, el proyecto nunca volvió a ser tratado por la Cámara Baja de la Legislatura, por lo que, al día de hoy, la media sanción ha perdido estado parlamentario. En el tiempo que pasó desde que Mendoza perdió la oportunidad de dictaminar su adhesión a la norma, cinco provincias sancionaron sus correspondientes normas en ese sentido.

Si bien no existen cifras exactas sobre la cantidad de ostomizados en el país, las estimaciones indican que más del 50% de la población de ostomizados del país están afiliados a las obras sociales provinciales o bien, por carecer de seguro médico, y dependen de la salud pública de las provincias. Es decir, la sanción de las respectivas adhesiones beneficia, en conjunto, a más de la mitad de los ostomizados de nuestro país.

Mendoza es una de las provincias con mayor porcentaje de ostomizados sin la cobertura que les reconoce la Ley 27.071. Las estimaciones indican que más del 80% de los ostomizados mendocinos no ven satisfecho su derecho a la salud, por lo que la sanción de la adhesión resulta sumamente apremiante en el caso de la provincia. Mendoza es una de las provincias con mayor porcentaje de ostomizados.

Qué significa ser ostomizado

La ostomía es una práctica quirúrgica de apertura de un órgano hueco hacia el exterior, que puede realizarse en la vejiga, el estómago, el intestino delgado, el colon o el recto, permitiendo la excreción de deposiciones líquidas o sólidas hacia un dispositivo ("bolsa"). Las patologías que pueden requerir el recurso a este procedimiento son el cáncer colorrectal y/o de vejiga, las enfermedades inflamatorias intestinales, obstrucciones y enfermedades crónicas entre otras.

El objetivo de la Ley N° 27.071 es asegurar a las personas ostomizadas la provisión de los insumos que les garanticen calidad de vida. Para ello, a los dispositivos debe sumársele una amplia gama de productos que ayudan a resolver tanto complicaciones e irregularidades del cuerpo, como las que puedan surgir a raíz de inconvenientes o errores de uso del dispositivo. Todo esto, en conjunto, representa un gasto que excede a las posibilidades de gran parte de la sociedad, y por ello se definió la inclusión de estos tratamientos en el PMO. La ostomía es una práctica quirúrgica de apertura de un órgano hueco hacia el exterior.

Los pacientes ostomizados son personas sanas, ya que la ostomía es el resultado de una intervención que hace viable una función vital, lo que les permite retomar actividades laborales, deportivas e intelectuales de manera normal. De no poder acceder a los dispositivos y materiales específicos, los pacientes quedan imposibilitados desarrollar su vida con normalidad, siendo condenados a padecer una verdadera "invalidez social".

Esto sin tener en cuenta la humillación que sienten muchos ostomizados, quienes deben "arreglárselas" para fabricarse ellos mismos los dispositivos a los que no pueden acceder, utilizando bolsas de materiales que no solo no sirven a la función de contener los desechos, sino que también les generan complicaciones de salud extras, especialmente las relacionadas con problemas en la piel que rodea a la ostomía.

* Diana Alejandra Rodríguez. Asociación Grupo de Ayuda al Ostomizado (GAO)