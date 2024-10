Atención jubilados: estos grupos de personas ya no podrán afiliarse a PAMI

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) hizo algunas modificaciones en su Reglamento de Compras y Contrataciones, donde se especifica que un grupo de personas ya no podrá acceder a sus servicios. Se trata específicamente de las personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).

¿Quiénes quedan afuera de PAMI?

Según la nueva normativa, las personas titulares de Pensiones No Contributivas no podrán afiliarse a PAMI, incluso si son familiares directos de alguien que forma parte de la obra social. Esto abarca también pensiones específicas como: Pensiones No Contributivas por Vejez, Pensiones No Contributivas por Invalidez y Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos o más.

Aunque los titulares de PNC no puedan afiliarse a PAMI, cuentan con el programa Incluir Salud. Foto: Archivo

Quienes sí pueden ser afiliados de PAMI son: jubilados y pensionados, familiares a cargo (cónyuges, hijos/as menores o separado/a) de un afiliado titular, hijos incapacitados en forma definitiva o transitoria, hijos estudiantes hasta los 25 años de edad inclusive, concubinos que no posean beneficio alguno, menores bajo tutela, personas sujetas a curatela, padre o madre del titular sin beneficio previsional y mayores de 70 años sin beneficio ni cobertura de obra social.

Sin embargo, los jubilados y personas pertenecientes a estos grupos pueden acceder al programa Incluir Salud. Este busca garantizar que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva puedan acceder a una atención de calidad independientemente de donde vivan.

El trámite para Incluir Salud es gratis y presencial. Foto: Archivo

¿Qué es el programa incluir salud?

Incluir Salud no es una obra social, se trata de un programa de asistencia financiera a las provincias que se adhieran para garantizar el acceso a los servicios de salud y atención de calidad de las personas afiliadas, independientemente de dónde residan. Incluir Salud (es Pro. Fe) financia la cobertura médico asistencial de titulares de PNC, madre de siete hijos o más, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros