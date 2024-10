Registraron imágenes inéditas de cachorros de una especie salvaje en la Patagonia

Un equipo de fotógrafos de la Fundación Rewilding Argentina colocó una cámara trampa en el Parque Patagonia Argentina y las grabaciones registradas causaron asombro y ternura en la comunidad virtual. En los videos quedaron registraron los movimientos de un puma hembra y sus cachorros en la zona donde los tuvo hace unas semanas.

Al enterarse del nacimiento de los cachorros de Paloma, un puma del Parque Nacional ubicado en Santa Cruz, José se embarcó al área donde el animal salvaje dio a luz, para colocar una cámara trampa con el fin de filmar a la familia felina desde cerca. Para ello, primero se aseguró de que el puma no se encontrara rodeando el Cañadón del Río Pinturas cuando él se acercara con su equipo.

Una semana más tarde, el equipo regresó para buscar el material registrado. “Nuestros equipos de campo en Parque Patagonia, encabezados por José, volvieron a la paridera de Paloma a retirar la tarjeta de las cámaras trampa. Y se encontraron con que, tras una semana activa, había registrado unos 200 videos de su actividad con los tres cachorros que había parido”, informaron desde la organización no gubernamental.

Mirá el video registrado



“Las imágenes son obtenidas de una forma no invasiva y, más allá de ser increíbles por la belleza de estos animales, brindan información clave acerca de las costumbres de los pumas”, agregaron en la publicación que obtuvo miles de “me gustas” y cientos de comentarios. En las imágenes, se pudo ver a los cachorritos alimentándose de la leche materna de Paloma, así como otras grabaciones en las cuales los pumas juegan y exploran la zona.

Al ver el material audiovisual, las personas expresaron ternura, así como apuntaron contra la caza deportiva de la fauna autóctona en la provincia de Santa Cruz. “Ruego para que se prohíba la caza de la fauna autóctona en Santa Cruz y todo el país. Se puede convivir sin exterminar a estas bellas criaturas”; “Ojalá que la provincia de Santa Cruz pare con las temporadas de caza de estos increíbles y bellos felinos”; “Simplemente maravillosamente mágico Espero que prohíban la caza de animales. No es un deporte, no es divertido y no ayuda; por el contrario, atrasa”; “Como puede haber gente que "disfrute" disparando estos animales”; “¡Maravilloso trabajo realizan!”; “¡Una maravilla esa puma amamantando!”; “¡Qué hermosura Paloma y sus cachorros!!!Gracias por compartir!”; “¡Basta de matanza, por favor!”; “Ay qué hermosos cachorros”; “Felicitaciones!!! Que recompensa maravillosa!!!”, comentaron los usuarios.