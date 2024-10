La encuesta que preocupa a Javier Milei en su avanzada contra las universidades

Gustavo Córdoba, de la Consultora Zuban Córdoba, brindó su análisis sobre la opinión pública respecto a la educación universitaria en Argentina durante una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM.

Sus declaraciones giraron en torno a los datos relevados por la consultora sobre la percepción de la sociedad sobre la universidad pública y cómo este tema ha sido abordado por el Gobierno de Javier Milei quien, según Córdoba, refleja en sus declaraciones un desconocimiento del funcionamiento de la universidad pública, puntualmente en lo que se refiere a las auditorías ya que es el propio Gobierno, a través de "la presidencia de la Cámara de Diputados, quien no ha nombrado al Cuerpo de Auditores para la Auditoría General de la Nación".

Córdoba señaló que la percepción social sobre la universidad pública no está en sintonía con los dichos recientes de Milei. "El presidente no es la primera vez que utiliza temas de altísima polarización ideológica para sus objetivos políticos", afirmó el consultor, resaltando que este tipo de discurso no es nuevo en la estrategia del mandatario. Sin embargo, en esta ocasión, Córdoba considera que "el presidente ha elegido un tema que lo excede ya que desconoce el funcionamiento del sistema universitario argentino".

En relación con la confianza pública en las universidades, Córdoba resaltó que, en función de los datos arrojados por su consultora, en la Región de Cuyo un 67% de la población confía en la universidad pública. A nivel nacional, "un 70% de la población está de acuerdo en que la universidad pública es muy importante". Uno de los puntos más polémicos de las declaraciones de Milei fue su afirmación de que "los pobres no llegaban a la universidad". Córdoba explicó que el 75% de los consultados estaba en desacuerdo con esta frase. Además, el 80% de los encuestados cree que la universidad es una herramienta clave para la movilidad social ascendente, en contraste con la postura del presidente. "Este tema es uno de tantos que el Gobierno utiliza para no hablar del impacto de las medidas económicas, ni de la inflación, ni del aumento de los servicios", opinó Córdoba, sugiriendo que se trata de una "cortina de humo" para desviar la atención de los problemas económicos que enfrenta el país.

Córdoba agregó que el tema de la falta de auditorías a las universidades es un punto crítico en el debate actual y que el Gobierno "ignora el funcionamiento, ignora el rol de la Auditoría General de la Nación, el de las propias universidades. Cada unidad académica tiene sus unidades de auditoría. El Gobierno, que hace tanta gala de este concepto sin saber cómo funciona, a través del presidente de la Cámara de Diputados no ha nombrado al Cuerpo de Auditores para la Auditoría General de la Nación". Córdoba subrayó: "Es el típico Gobierno que uno puede decir con mucha tranquilidad ‘no hay que fijarse tanto en lo que dicen, sino más bien en lo que hacen’, y empezar a evaluarlos en función de eso".

Para el consultor, la falta de coherencia en el discurso presidencial sobre la universidad pública es un reflejo de improvisación y mencionó la necesidad de consenso en la política educativa, un elemento que considera ausente en la gestión actual: "El Gobierno parece que tiene como objetivo gobernar para un grupo de fanáticos, que tenés que estar de acuerdo al 100%".

Córdoba fue enfático al señalar que, si bien el sistema de educación pública en Argentina es perfectible, el objetivo del Gobierno no parece ser mejorar la universidad, sino "destruirla". Según el consultor, el Gobierno está buscando "la manera de poder entrar" y llevar adelante cambios que van en detrimento de la educación pública. Esta improvisación y desconocimiento, concluyó Córdoba, pueden llevar a que el debate sobre la universidad pública se transforme en un tema de gran confrontación, similar a lo que ocurrió con la Resolución 125 del kirchnerismo.

Escuchá la entrevista completa: