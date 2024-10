Combustibles: qué puede pasar con los precios tras la suba del barril de petróleo

En octubre se produjo una llamativa baja en los precios de los combustibles, aunque a nivel internacional circulan rumores de un posible aumento en el corto plazo, vinculado al precio del petróleo.

Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), explicó en MDZ Radio 105.5 FM que esta reducción de precios no ha frenado la caída en el consumo en Mendoza. No hay certezas sobre si habrá un aumento abrupto o progresivo, pero las petroleras juegan un papel clave en las decisiones que impactarán en el mercado.

"Hay un mundo tremendamente inestable y eso influye sobre el tema de la energía en todas sus facetas a nivel mundial. Y aguas abajo también en nuestro país", señaló Rodríguez y agregó que la baja en el precio de unos pocos pesos "no ha tenido mayor influencia. Sin embargo, las caídas de ventas han seguido presentes. Si bien hay una leve tendencia al amesetamiento sobre todo en zonas como Mendoza que son fronterizas, se nota aún más la merma del expendio de combustible".

Respecto del rumor sobre que el precio podría volver a aumentar, el presidente de CECHA explicó que "hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno es el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, que no han sido trasladados desde hace bastantes meses. Lleva acumulado algo así como 2 mil millones de dólares al mes de julio. Eso va a ser objeto de tratamiento en la Ley de Presupuesto Nacional". A esto hay que sumarle el conflicto del Medio Oriente ya que en una sola semana subió más de 10% el barril de crudo.

Por otro lado, Isabelino Rodríguez aseguró que "desabastecimiento no hay, pero sí un posible incremento en función de los valores del barril crudo Brent. Pero hay que verlo desde un punto de vista positivo. Lo que hizo YPF fue una medida loable en el sentido de adecuar los precios a los valores internacionales, ya que había una paridad en el precio import parity. Años atrás no podíamos estar en esta discusión de que aumente cuando el precio es mayor y que disminuya cuando el precio baja. De todas maneras, el Gobierno y en general las petroleras, se nota que son muy precavidas al tiempo de aumentar los combustibles en función de la baja de la demanda que se produce en el mercado".

Sin embargo, CECHA no puede asegurar que haya o no incrementos: "Nosotros no somos formadores de precios, son decisiones que toman las petroleras, pero entiendo que lo van haciendo al momento que comienza cada mes". Agregó que lo que sucede en Mendoza es que "tiene una gran mayoría de estaciones de YPF y los sistemas administrativos, o los comandos de las marquesinas, lo maneja el mismo YPF. El mismo día que se entera el cliente, nos enteramos nosotros".

Escuchá la entrevista completa: