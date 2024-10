¡Contás conmigo! ¿Aprendés a contar?

Un espejo que aún no es mirado.

Tantas veces nos sentimos así frente a las miradas…

Y nos hacemos tan idénticos a lo que creemos.

El deseo es tal como creen en nosotros.

¡Como necesitás creer sos!

“Cuando ya era estudiante en París, un simpático joven la invita a cenar. Antes de entrar en el restaurante, él le pregunta: "¿Tienes hambre?". Y ella contesta: "No, ahora ya no. Como todos los días" -señala Boris Cyrulnik-

Conmigo serás contigo.

¡Como estás conmigo estás con vos!

Todo lo que podemos ser es con el otro.

Así Dios nos confía a sí mismos.

Como sos conmigo creés.

Un espejo nos evidencia menos que la mirada del otro.

El descubrimiento del otro nos descubre en el lugar del otro.

Y cuando te desnudé eras tal como sos.

Y como te amé tal como soy…

No me alcanza si no te alcanza.

La realidad es testimonial.

Lo que no valoramos del otro habla más de uno mismo que del otro.

Todo es como sos conmigo.

Todo es como soy con vos.

Tu sentido es lo sentido.

Todo lo que has amado… para amar.

Nos conocemos tal como nos amamos.

Y desconocemos a Dios tal como nos desconocemos a sí mismos.

Como pedimos a Dios nos sincera…

Lo que esperás de mí es tal como sos. Más que tal como soy…

Como me convencés de vos me convencés de mí…

¡No dejes pasar lo que nos pasa!

El tiempo es como nos hacen sentir.

Como te hace sentir es como te hace ser…

Si perdés lo que tenés no perdés lo que sos. Lo que sos es lo que ganarás.

Los recuerdos son recomendaciones.

¿me recomendás?

"Es extraña la forma en que las cosas adquieren sentido cuando terminan. .., es entonces cuando comienza la historia." -también señala Boris-. Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.