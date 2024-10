Anses comenzó a pagar el bono de $270.000: quiénes lo cobran y por qué

Anses informó que entre el 8 y 9 de octubre hizo un importante depósito a un grupo de beneficiarios que se encuentran dentro del Programa Acompañar. Quienes se encuentren allí y no hayan recibido el pago, deberán averiguar si ya terminó su cobro o si corresponde hacer un reclamo.

El Programa Acompañar surgió por un decreto de Alberto Fernández en el año 2020. Este mismo establece que el gobierno debe acompañar a las personas en situación de riesgo por violencia de género. Tiene como objetivo principal fortalecer la independencia económica de mujeres y de la comunidad LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas de otras minorías sexuales) en situación de violencia de género en todo el país.

Más de 350.000 personas reciben el bono de $271.571.

Durante el Gobierno de Javier Milei este programa sufrió profundos cambios comunicados por el Decreto 755/2024. Aquí se establece que la persona que reciba este apoyo económico lo hará por tres meses, no por seis como se había establecido anteriormente. En el Decreto se puede leer que "la prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de UN (1) salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante TRES (3) períodos mensuales consecutivos."

Otro de los cambios fueron los requisitos para acceder al programa. Anteriormente, solo se debía acreditar la situación por violencia de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, ahora se debe presentar una acreditación de situación de riesgo por violencia por motivos de género bajo carácter condicional.

El Programa Acompañar se implementa en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Archivo

El programa, que pasó a depender del Ministerio de Capital Humano luego de la disolución del Ministerio de la Mujer, establece que las personas incluidas en este programa deben cobrar el bono de $271.571.