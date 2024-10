El video viral de un inversionista de RainbowEx: "Perdí los ahorros de mi vida”

Mientras la investigación judicial contra la plataforma de criptomonedas RainbowEx avanza, se empiezan a conocer testimonios de los damnificados de lo que se sospecha seria una estafa piramidal que afectó a la localidad bonaerense de San Pedro. Se estima que uno de cada tres vecinos invirtió en la aplicación, que prometía ganancias exorbitantes en un corto período de tiempo.

Entre los relatos que han surgido en los últimos días, se hizo viral el video que compartió un joven que se identificó como "Gabo" Jerez, quien expresó en sus redes sociales: "Perdí los ahorros de toda mi vida".

El joven explicó cómo se involucró en RainbowEx luego de que un amigo le contara que estaba "ganando mucho dinero" con la plataforma. Motivado por su amigo, quien le comentó que había terminado de construir su casa y comprado un auto, el joven decidió invertir una pequeña suma inicial de cien dólares. "Cada noche me llegaba un código y una imagen en un grupo de Telegram", detalló.

Al ver que obtenía ganancias diarias, Gabo decidió vender su camioneta e invertir una cifra mucho mayor: 15.000 dólares. “La aplicación me daba entre 500 y 600 dólares por día, así que no saqué el dinero", explicó. Sin embargo, su ilusión se desvaneció cuando, al encender la televisión, vio las noticias sobre la aparente estafa piramidal con la que se vincula a dicha plataforma.

El joven narró cómo fue enterándose de que otros usuarios no podían retirar su dinero. "Cuando abrí la aplicación, tenía cero pesos y no me dejaba ingresar", dijo con desazón. Ahora, como muchos otros afectados, no le queda más que esperar. "Perdí los ahorros de toda mi vida", lamentó.

RainbowEx, según las autoridades, es una plataforma de criptomonedas que no está registrada ante la Comisión Nacional de Valores, lo que pone en duda la legalidad de sus operaciones. Los inversionistas afirmaron que, en apenas 35 días, la aplicación prometía duplicar el capital, lo que constituyó un gran atractivo para que muchos se sumaran a la fiebre de las criptomonedas en San Pedro y otras localidades del país.

Mirá el video que se hizo viral en X de "Gabo" Jerez: