UNCuyo: dudas sobre el arancelamiento a extranjeros y preocupación por el presupuesto 2024

A partir de la asunción de Javier Milei como presidente se planteó una serie de interrogantes respecto a la gestión de las universidades nacionales ya que durante la campaña se habló de la implementación de un sistema arancelado y de vouchers. Esa preocupación quedó prácticamente descartada debido a las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional que hacen hincapié en un arancelamiento exclusivo para extranjeros pero sin demasiadas precisiones acerca de la forma en que se llevaría a cabo. Otro de los aspectos que sigue preocupando a los rectores nacionales es el presupuesto que tendrán disponible para la gestión 2024. En ese sentido, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, brindó detalles del panorama que se avecina en los próximos meses.

La continuidad de políticas educativas, programas y proyectos está condicionado en gran medida por el presupuesto asignado para el año en curso que, una vez más, fue reconducido para la UNCuyo. Eso significa tomar como base el del año anterior y trabajar con ese mismo perfil del gasto, como una prórroga del año anterior.

La máxima autoridad de la casa de estudios aseguró que será un año complicado debido a la crisis económica y la inflación que afecta a nuestro país. “Vamos a tener que ser innovadores y usar nuestra creatividad para dar continuidad a los programas y proyectos académicos. Estamos evaluando todas las alternativas y evaluando propuestas con el financiamiento de otros actores de la sociedad", destacó la rectora en diálogo exclusivo con MDZ.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, habló con MDZ. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

"Cuando hay procesos inflacionarios complejos se toman medidas con anticipación, formamos un fondo anticíclico para afrontar estas circunstancias que nos muestran que para abrir las puertas vamos a necesitar el doble. Abrir las puertas significa pagar servicios de limpieza, seguridad, luz, gas, comunicaciones. Va a ser complejo afrontar eso teniendo en cuenta la situación inflacionaria con un presupuesto reconducido", explicó Sánchez y confirmó la continuidad de los proyectos que son ejes de la gestión vinculados a la innovación, transformaciones con foco en los estudiantes.

El presupuesto del 2023 para la UNCuyo fue de 26 mil millones de pesos. "Se fueron incorporando pautas salariales a medida de que se fueron haciendo las paritarias y corrigiendo ese valor. Está más cercano a duplicarse ese presupuesto llegando a fin de año pero lo que no se ha ajustado durante este periodo es el importe destinado a gastos corrientes que corresponde al 10% del gasto total del presupuesto. Se ha mantenido constante y no viene actualizado", agregó la rectora.

El impacto de la Ley ómnibus en la universidad

En relación a la propuesta de arancelamiento a extranjeros y financiamiento por tipo de carreras y cantidad de alumnos que incorporó Milei en la Ley ómnibus, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, expresó: "Veníamos de pensar que la universidad pública se iba a privatizar y arancelar, fue una buena noticia saber que la educación pública se reivindica como una educación a la que hay que apuntar y mejorando su calidad" y agregó: "Las novedades con el nuevo gobierno son numerosas. Hay una propuesta para un nuevo modelo de asignación presupuestaria basado en variables como el número de estudiantes y graduados o tipo de carreras. Desde ya, se observa una racionalidad en el uso de los recursos. Son solamente pautas pero hay que ver la letra chica".

En relación a la propuesta de acreditación institucional cada 10 años, la rectora aclaró: "Me parece algo muy importante porque asegura la calidad en la educación. En este momento nos estamos sometiendo al 5º proceso de autoevaluación que solicitamos nosotros. Fuimos la primera universidad en hacerlo y ya estamos en la quinta instancia para ver nuestras fortalezas y debilidades. Si bien tenemos definido un plan estratégico, la autoevaluación es una herramienta muy poderosa para mejorar los indicadores que no son tan alentadores".

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Arancelamiento a extranjeros

La posible aplicación de un arancel para extranjeros no residentes que estudien en las universidades nacionales generó un cimbronazo en toda la comunidad y, principalmente, en los encargados de la gestión universitaria. Si bien se trata de una propuesta, todavía no hay precisiones acerca de los mecanismos para llevar a cabo dicho cobro.

"Se habla de cobrar a los extranjeros no residentes pero no tenemos claras las formas de aplicación. La cantidad de extranjeros no es un porcentaje tan elevado, se da especialmente en algunas provincias y carreras específicas. Hay que hacer una diferenciación entre extranjeros residentes y no residentes", aclaró la rectora.

La UNCuyo cuenta con 7% de estudiantes extranjeros en las carreras de grado pero el porcentaje no discrimina si se trata de estudiantes extranjeros residentes o no. "Es un porcentaje muy bajo pero no tenemos claras las situaciones concretas. En posgrado sube el porcentaje en ofertas específicas debido a la calidad que tienen en relación a otras universidades de América Latina", expresó Sánchez.

Ingreso a las carreras, tasas de retención y egreso

La cantidad de aspirantes a las carreras de la UNCuyo sigue aumentando pero no así los ingresantes cuya tendencia se ha amesetado. Durante el 2022 ingresaron 6.563 estudiantes sobre un total de 24.539 aspirantes.

La elección de las carreras es heterogénea y muestra una tendencia al alta en el caso de las Ciencias Sociales (33%) y las vinculadas a Ciencia y Tecnología (27%) mientras que, teniendo en cuenta las edades de los aspirantes, el 51% tienen entre 20 y 29 años y el 30% menos de 20 años.

"Como universidad nos estamos replanteando el tema del ingreso, queremos trabajar desde más temprano con los aspirantes. Hay experiencias piloto con plataformas que trabajan desde la autogestión en formato de cápsulas con temas relacionados a la matemática", contó la rectora y agregó: "Es importante la articulación con el nivel anterior, en Ciencias Económicas se conectaron con las escuelas donde se presentaban aspirantes al ingreso, se trabajó con los docentes secundarios. Fue un trabajo conjunto para que los estudiantes tuvieran acceso a la nivelación". Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Tomando en cuenta los indicadores que muestran la relación entre el ingreso y egreso a las carreras se observa que, 32 de cada de 100 ingresantes, egresaron en el ciclo lectivo 2022. Dicha cifra supera los porcentajes que se dan a nivel nacional en las universidades estatales donde solamente egresó el 26,2%. En el caso de las universidades de gestión privada, el porcentaje es del 39,5%. En ese sentido, las carreras relacionadas con el área de la Salud tuvieron mayores tasas de egreso mientras que, en Humanidades y Artes, los porcentajes fueron los más bajos.

En los últimos 10 años, en promedio, de 100 ingresantes, 77 continúan al ciclo lectivo siguiente. Si se tienen en cuenta las estadísticas del 2022, se registró una tasa de retención del 76%, en un total de 7.784 ingresantes del 2021, se reinscribieron 5.912 en el 2022.