Qué dijo el joven de la camioneta arrastrado por la crecida del video viral

La provincia de Córdoba comienza a recuperarse del fuerte temporal que dejó más de 200 evacuados y daños en varias localidades. Para poder hacer frente a esta situación, el gobernador Martín Llaryora declaró "zona de desastre" a las zonas afectadas por la tormenta.

En ese marco, el conductor de la camioneta que protagonizó el video viral del rescate en el arroyo Los Sauces de Villa General Belgrano, contó porqué se decidió a cruzar el vado a pesar de la fuerte crecida.

Manuel Viu debió ser rescatado por los bomberos y personal de Defensa Civil luego de que su camioneta fuese arrastrada por el agua por más de un kilómetro y su vida corriera peligro.

Mientras esperaba sobre el techo de la camioneta, los rescatistas le tiraron un chaleco y una soga, él se tiró al acaudalado arroyo y lo fueron arrastrando hacia la orilla. Como corolario, la Ford Ranger quedó varada en una piedra con daños totales.

En las últimas horas, Manuel contó qué fue lo que lo impulsó a cruzar el vado y mostró en sus redes que el episodio lo vive como una hazaña. De hecho, en las últimas horas compartió una foto en su Instagram parado en el techo del vehículo que ya fue retirado del cauce del arroyo El Sauce. “Lucky Bastard”, escribió en el pie de la imagen, frase que en castellano significa bastardo afortunado.

Mirá el video en el que el joven espera en el techo de su camioneta ser rescatado:

Manuel contó que intentó cruzar el arroyo aún ante la crecida porque recibió el llamado de amigas que le contaron que estaban varadas del otro lado del arroyo. Sin medir la magnitud de la creciente, y especulando que si las chicas habían podido cruzar él también podría hacerlo, contó que fue arrastrado por más de un kilómetro “chocando contra árboles y piedras”.

“La camioneta se frenó justo en esa piedra y me subí al techo”, relató.

El joven, que aclaró es oriundo de La Plata, hace tres años vive en la provincia de Córdoba, “veía por la ventana que los vecinos intentaban tirarme sogas. Cuando llegaron los bomberos salté al agua”, comentó. Además, dijo que solo se golpeó la cabeza con el techo de la camioneta pero no requirió atención médica luego del rescate.

Viu admitió que nunca tuvo miedo. “ Estaba tranquilo, sé nadar y al agua no le tengo miedo. “Confié en que iba a salir, en ningún momento pensé que me iba a morir”, dijo a Canal El Doce.

Contó estuvo en tormentas en el Río de la Plata y que se dio vuelta en un velero en el dique Los Molinos y debió nadar más de 500 metros hasta la costa. Incluso que acostumbra a cruzar vados y a entrar al dique con su camioneta a sacar barcos.

El joven también dijo que no vio “que había esa cantidad de agua”. “Yo siempre cruzo vados acá, suele haber lluvias intensas y meto la camioneta al lago pero no conté con la fuerza del agua”, precisó. Por último, contó que en la aseguradora tomaron el accidente por destrucción total y le cubrirá los daños. Además, precisó que el vehículo es de su padre y que luego de ser arrastrado por el agua envió un mensaje a sus amigas a quienes les avisó que no iba a llegar para rescatarlas.

En tanto, el secretario de Obras y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, Matías Bupo, indicó que el joven actuó por “imprudencia”.

Además, precisó que en ese vado, “confluyen tres arroyos de una cuenta muy grande con pendientes importantes. Cuando hay tormentas fuertes en cortos períodos de tiempo lo que sucede es esto, crecientes con mucha rapidez y violencia”.