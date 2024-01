Inquilinos de Mendoza: "Seguimos en la lucha entre pagar alquiler o comer"

Tras la derogación de la Ley de Alquileres producida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei, aumenta la incertidumbre acerca de cómo se va a desarrollar el mercado inmobiliario y cuáles serán las normativas a las que deberán adaptarse los inquilinos. La aplicación del decreto establece que el contrato de alquiler se puede realizar en cualquier moneda, plazo y que las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres.

Desde las inmobiliarias ya están proponiendo una nueva fórmula de actualización y contratos. La mayoría de las propuestas se adaptaron a contratos con una duración máxima de 24 meses y ajustes cuatrimestrales, los aumentos cuatrimestrales o semestrales se basan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), y se sigue solicitando el mismo pago a la hora de alquilar; un mes de adelanto, uno de depósito y la presentación de una garantía.

Adriana Peña y Lillo de la Asociación de Inquilinos Amparados Mendoza dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó la situación actual de la Ley de Alquileres y cómo está afectando a ambas partes que componen al sector. Comenzó advirtiendo que "el mercado está bastante delicado a pesar de que se está diciendo que han aumentado la cantidad de unidades habitacionales para alquilar. Desde el punto de vista que permanentemente se estudia, se ve un error en el DNU. Creo que podemos hablar de números y leyes, pero esto realmente llega a ser un flagelo mucho más terrible para todos los inquilinos, el impacto psicológico es tremendo. Esta carta para ayudar a sacar el país adelante es una ruleta rusa. Toca a los más a los menos indicados, que es la clase media".

A la hora de pensar en la supuesta igualdad de condiciones de las partes, Peña y Lillo afirmó que "esto tiene un impacto en ambas partes negociadoras, tanto para el inquilino como el propietario. Vengo diciendo incansablemente que la antigua ley no estaba protegiendo a ninguna de las partes. Por otro lado, nosotros pedíamos una reforma, pero fue realmente ecuánime. Los precios no son acordes a los ingresos que tiene cualquier tipo de trabajador. No solamente estamos hablando de un empleado común, estamos hablando de mucha gente, hasta inclusive los profesionales están padeciendo este flagelo".

La derogación de la ley cambia totatalmente el panorama para los inquilinos y propietarios.

Además, aseguró que "realmente creo que esto fue una iniciativa de quiénes gobiernan. No hay tinte político en este tema, hay un tinte social. Estamos hablando de que en Mendoza ha aumentado la cantidad de inquilinos debido a que la situación económica llevó a muchos a tener que vender sus propiedades. Hay algo escondido detrás de todo esto. Realmente la base de cualquier familia es el hogar, el techo, si no tenés la posibilidad de resguardar a tu familia, lo cuál es un derecho constitucional y universal; indiscutiblemente no hay manera que puedas tener ningún tipo de ordenamiento en ninguna cosa que se les ocurra hacer como casting político".

"Hoy día te invaden con la posibilidad de acceder a tu casa propia. Están cambiando permanentemente los números. Estamos en una nebulosa que va a terminar en un problema muy grave. Yo quiero entender que tanto los representantes del pueblo de la provincia de Mendoza, como a nivel nacional, van a tomar en consideración que es horrible lo que este tema está produciendo. Esto es una necesidad básica, entonces nos están violando constitucionalmente, desde todo punto de vista esto es una violación moral al pueblo. No nos olvidemos que se está abriendo la puerta a los grandes inversores extranjeros para que vengan y compren todas las propiedades", sostuvo.

Por otra parte, la integrante de la Asociación de Inquilinos Amparados Mendoza opinó que "esta es la peor época en la que yo he estado alquilando. No sé si pasa por una cuestión de humanidad o lesa humanidad, pero en algún punto al principio tenías la posibilidad de poder estar dentro de un panorama. Seguimos en la lucha de que pagas el alquiler o comes".

"Acá hay una cuestión de regla temporaria que está diciendo que de aquí a que tomen en consideración un amparo, o que la justicia se expida, o que realmente el presidente y los gobernadores tomen en consideración una decisión, cuánto tiempo va a pasar. Esto realmente está muy desfasado y tenemos que entender que ya no es inquietante, realmente están provocando un desastre".

Escuchá la nota completa