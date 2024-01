A 116 años de su nacimiento: ¿quién fue Simone de Beauvoir y por qué marcó la historia?

Adelantada a su época, Simone de Beauvoir fue una filósofa existencialista francesa que marcó un antes y un después para el movimiento feminista. Su fuerte pensamiento liberal determinó su carrera, la alejó de las doctrinas católicas que intentaron imponerle de chica, se distanció de su familia y, a 116 años de su nacimiento, se puede decir que se convirtió en una de las pensadoras más influyentes del mundo.

Nacida el 9 de enero de 1908, en París, perteneció a la clase pudiente de la ciudad, pero con una economía no tan estable debido a las malas inversiones de su padre. Recibió una educación elitista y católica que rechazó de adolescente. Se recibió de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de París, habiendo resaltado entre los estudiantes, mientras que la literatura y el periodismo también fueron dos de sus grandes intereses.

Simone de Beauvoir: feminista revolucionaria

Fue justamente durante su etapa universitaria que conoció a Jean Paul Sartre, con quien mantuvo una relación amorosa durante años, y cuyo vínculo no estaba regido por la monogamia debido a la distancia entre ambos. Si hay un pensamiento con el que se identificaba de Beauvoir era el liberalismo. Pero su vínculo no se limitaba a lo emocional, sino también a lo intelectual: investigaban y aprendían juntos.

No hay dudas de que la parisina era revolucionaria en todos los aspectos, independientemente de si se está de acuerdo con su pensamiento o no. No solo desde chica, sino que ya más grande, dejó en claro sus posturas: apoyó el comunismo, se opuso al colonialismo en África, rechazó la guerra de Vietnam y participó del famoso Mayo del 68', una cadena de protestas estudiantiles llevadas a cabo en Francia.

El legado de Simone de Beauvoir

No obstante, su nombre se relaciona más directamente con aquel movimiento que adoptó desde joven y se lo puso al hombro: el feminismo. "Este mundo ha pertenecido siempre a los hombres”, así arranca posiblemente su obra más famosa: “El segundo sexo”, publicada en 1949. Junto a “La mujer rota” (1967), la ubicó como una de las referentes en esta lucha por los derechos de la mujer.

Simone de Beauvoir trabajó sobre el empoderamiento de la mujer y se animó a hablar en voz alta sobre cómo se limita su independencia a través de construcciones sociales y culturales. Uno de los ejemplos más claros es la maternidad o mismo el rol en el hogar. Incluso, participó de forma activa en lo que terminó siendo la legalización del aborto en Francia.

Simone de Beauvoir fue escritora, profesora y filósofa francesa.

Es, de hecho, dueña de cientas de frases famosas y disruptivas. "Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa", sentenció en sus épocas, cuando las desigualdades de género eran aún más latentes.

Falleció el 14 de abril de 1986 como consecuencia de una neumonía grave. Pero, eso no impidió que -a 116 años de su nacimiento y casi 38 de su muerte- su nombre se mantenga fuerte, sus obras se sigan citando y sus discursos continúen interpelando y educando a distintas personas a lo largo del mundo.