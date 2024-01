El seguro automotor sufrirá un considerable aumento: a qué se debe

Así como se produjo un incremento en el precio de los combustibles y en la Revisión Técnica y Obligatoria (RTO), el valor del seguro no quedó exento de un aumento considerable dentro del complejo contexto económico que atraviesa la República Argentina. El seguro automotor es uno de los requisitos imprescindibles para poder circular en la vía pública. Edgardo Juchniuk, expresidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Cuyo, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó los motivos del considerable incremento en los seguros de autos.

El asesor advirtió que "el seguro es el fiel reflejo de lo que ocurre en la actividad económica. En realidad, las tasas de seguro no han aumentado, lo que aumenta es el patrimonio que uno quiere cubrir. Fíjense el aumento terrible que ha tenido el valor de los vehículos, eso se refleja después en el costo de la póliza porque es el valor al riesgo que tenemos después ya que, en caso de que ocurra un siniestro, hay que indemnizar".

"Los seguros no han subido de forma pareja porque hay diferentes tipos de vehículos que han tenido un impacto diferente. No es lo mismo un vehículo de gama media nacional, que un vehículo importado de gama media alta. Entonces, con la devaluación que tuvimos en diciembre, el impacto que tuvo en esta segunda selección de vehículos ha sido muchísimo mayor, y hoy nos encontramos con la realidad de que prácticamente no hay precios. Las empresas especializadas en tener actualizada una base de datos de los vehículos están en esa disyuntiva de que realmente no hay parámetros muy fijos como para tener una idea de un costo", comentó.

Y aseguró que "el tema de la siniestralidad es el impacto menor tal cuál están hoy las cosas, el impacto mayor es el aumento de la sumas aseguradas que se han tenido que cubrir. Un vehículo asegurado en julio de 2023 estaba en $5.800.000, hoy está en $14.100.000, pero eso es un costo sugerido, además tenemos un 143% de aumento".

En la misma línea de sostener la imposibilidad de fijar un parámetro de aumentos, sostuvo: "La variación, y sobre todo, lo que ha hecho fluctuar tan grandemente los precios son las devaluaciones que hemos tenido, porque eso afecta directamente en el costo de reposición del vehículo, es decir, en el costo de las autopartes que hay que reponer en el caso de un siniestro. Son todas variables que no tienen una trazabilidad exacta".

Los seguros de autos sufrirán un nuevo aumento.

Juchniuk explicó que "en Argentina hay más de 200 compañías de seguros, entonces la gente puede consultar precios a través de productores y asesores de seguros. En realidad, la operación del seguro no se termina cuando vos lo compraste, ahí recién empieza. Cuando se produzca un siniestro vas a saber si la compañía de seguros que contrataste es buena o mala. Por eso es importante hacerse asesorar, esa es una de las maneras de bajar los costos. Lo otro que veo es que, lamentablemente, en los sectores más vulnerables la gente está dejando de pagar el seguro de responsabilidad civil".

"Otro elemento que hace que no puedas tener una trazabilidad cierta en cuánto a la proyección de aumento, es que a partir del 1 de enero el límite de la responsabilidad civil que cubre los daños materiales a terceros, y lesiones y muertes a terceros transportados o no transportados, aumentó su límite", mencionó el productor y asesor.

Y finalizó: "Te puedo asegurar que la actividad aseguradora, pese a toda la situación, está cumpliendo con sus compromisos. Lo digo realmente convencido porque lo veo en mis clientes. A veces el problema no está en la compañía de seguros en que se resuelva rápido, sino en el conseguir las autopartes necesarias para poder reparar un vehículo".

