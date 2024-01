Una interpretación apocalíptica del Año Nuevo en el Arco del Triunfo

Faltan 10 segundos para recibir el año nuevo en el Arco del Triunfo (París, Francia). En una ciudad, más bien en un país, identificado con las ideas de la igualdad, la libertad y la fraternidad; el mundo parece más esclavo que nunca.

Un video viral resume una escena que podría interpretarse de varias maneras, yo elijo hacerlo de manera apocalíptica. Quizás sea el modo de llamar la atención ante un flagelo que ya parece inevitable de controlar: el uso de la tecnología y su burbuja pseudo-comunitaria que en realidad tiene mucho más de aislamiento, vanidad e inmediatez.

El abrazo al prójimo, la sumisión al paso del tiempo con asombro, la admiración de fuegos estallando en la noche parisina, la esperanza puesta en un año nuevo es reemplazada por una coreografía distópica. Como si lo hubiesen ensayado durante años, un crisol de razas, edades y culturas toman su celular y filman "el gran momento" de la noche: se acaba el 2023 e inicia el 2024.

Acto seguido: fuegos artificiales y gritos

Todos los celulares registrando el momento. Trípodes de dos patas de carne y hueso que sostienen el objeto que ha cambiado la vida de la humanidad para siempre. A tal punto que ni siquiera atinamos a abrazar a quien tenemos al lado, es más importante registrar el momento; y entonces me pregunto: ¿Qué momento? Enseguida recuerdo la anécdota que un chico de 13 años me dijo en el primer almuerzo de este año: "A las 00:01 mis amigos ya estaban mandando Feliz Año por whatsapp" ¿En qué momento esos amigos tienen el celular en la mano a las 00:01 prestos a disparar un mensaje que los aisla de su contexto en la vida real?

Quizás la mejor manera de comparar lo que me genera el video del Arco del Triunfo es traer a la memoria el video Another brick in the wall. Vaya canción de Pink Floyd. Vaya protesta de la banda británica hacia la educación masificada. Una canción que ha marcado varias generaciones en una época donde parte de Occidente acusaba al Occidente comunista de instaurar un régimen donde todo estaba prohibido, desde la más mínima crítica hasta el más leve suspiro. Y en el video se ven alumnos sin cara, sin expresión, todos iguales. Se ven alumnos cayendo en una gran picadora de carne y salir como salchichas idénticas. Ese video representa una de las mejores metáforas modernas de las ganas de vivir en libertad y consenso, de ser uno mismo y sus ideales.

Y vaya paradoja

Pink Floyd-Another Brick In The Wall

La sociedad occidental de la libertad, el continente de la igualdad y la prosperidad, nos ofrece una de las imágenes que inician un debate harto conocido: la esclavitud de la tecnología´, en este caso de los teléfonos celulares. Ese debate nos sumerge en la incomodidad absoluta: el uso del celular no está moldeando a la sociedad, la está determinando, la está alterando: ¿Para bien? ¿O para mal? Dije al principio que mi mirada sería apocalíptica y debo respetarlo: el uso que le estamos dando al celular "conectado" (es decir: celular + conectividad) nos está deteriorando como seres humanos. La frase "uso pero no abuso" es una utopía que se repite sin sentido, donde nadie quiere poner límites, donde todos sucumben a un modo de ser; como si fuera una ola que arrastra todo a su paso.

Hoy no estamos muy lejos de convertirnos en esos chicos sin caras que caminan como zombies en el video de Another brick in the wall. Vamos por la calle como zombies, en el colectivo como zombies; aún con el peligro que tiene también lo hacemos en el auto manejando, en la comida que se comparte de a dos, de a tres o de a muchos más, en el post-partido de fútbol o de vóley. A decir por el video, también somos zombies cuando faltan 10 segundos para que termine un año y mirar a la cara al otro para decirle "Feliz año nuevo", para darle una abrazo, para gritar en conjunto; para tener en la retina y en el cerebro un momento mucho más épico que una filmación masificada vacía de sentido y originalidad.

No tiremos el celular + conectividad a la basura. Simplemente hagamos carne la frase "uso pero no abuso". Todos los días es una oportunidad nueva. Ojalá que este año nos encuentre filmando menos y viviendo más.