Apareció el yaguareté número 21 y crece la esperanza en el Parque Nacional Iberá

El 2024 comenzó con una gran noticia para el ecosistema natural de los esteros correntinos. Después de años trabajando en la reinserción de los yaguaretés dentro del Parque Nacional Iberá, la Fundación Rewilding Argentina anunció el avistaje del yaguareté número 21, gracias a las cámaras trampa ubicadas a lo largo de la isla San Alonso.

"La primera noticia de 2024 llega desde el corazón del Parque Iberá en Corrientes: las cámaras trampa registraron a un nuevo yaguareté silvestre", dice el comunicado lanzado por la Fundación que viene trabajando desde hace más de trece años en la reconstrucción de los ecosistemas en este país.

Se trata de una cachorra que los científicos intuían que vivía en el Parque, pero que recién lograron grabar el 1 de enero. De acuerdo con Marisi López, la Coordinadora de Turismo y comunidades del Proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina, cada yaguareté adulto cuenta con un collar de seguimiento que da señales de movimiento de cada animal. Sin embargo, el cachorro apenas descubierto no tenía uno.

Se estima que la cachorra nació en mayo del 2022. Foto: Instagram / @rewilding_argentina

"Este yaguareté, que se pudo captar a través de las cámaras trampa, no tenía ningún tipo de collar. Por eso sabemos que es un yaguareté silvestre que todavía no lo teníamos identificado", explicó la profesional y agregó: "Todos los yaguaretés tienen un patrón de manchas que los hace únicos; es como una huella digital; no se repite el patrón de manchas. Entonces, mediante ese pequeño videito que las cámaras trampa pudieron captar, se pudieron observar con detenimiento las manchas y pudimos saber que no era ninguno de los yaguaretés que teníamos registrados".

Una vez descubierto el yaguareté silvestre, desde la Fundación Rewilding empezaron a hacer la trazabilidad, esto es, conforme a su testimonio, tratar de saber hijo de quién era. "Se cree que es una hembra por lo se dejó ver en las imágenes. Todavía no tiene nombre. También se cree que tiene alrededor de un año y medio, más o menos, por el tamaño del animal. Y, estamos casi seguros, es hija de Juruna, una yaguareté brasilera que está en el Parque desde 2019", señaló López.

Mira el video de la aparición del yaguareté número 21

Inmediatamente, Marisi detalló que la aparente madre de la nueva yaguareté, llegó al Parque Nacional Iberá junto a su hermana en aquel entonces. Dos años más tarde, en el 2021, ambas fueron liberadas con cachorros. "Pero, después, siguieron su vida silvestre y sabemos que Juruna volvió a tener cachorros; así que intuimos que esta yaguareté que ahora podemos ver puede ser una hija de Juruna", reafirmó.

Sin lugar a dudas, la aparición de este yaguareté genera grandes esperanzas entre las personas encargadas de su preservación y reinserción, puesto que esta especie estuvo extinta en la provincia de Corrientes por más de 70 años. "Comenzamos con este proyecto de reconstrucción y, en el 2021, liberamos los primeros ejemplares. Hoy, a dos años de la primera liberación, ya hay 21 ejemplares. En todo el país se cree que quedan alrededor de 200 y 250 yaguaretés, por lo que en Corrientes haya 21 la convierte en una provincia que tiene el 10% de la población de yaguaretés silvestres. Además es la provincia de la región del gran Chaco con más yaguaretés en su territorio", detalló la especialista con orgullo.

La Fundación Rewilding impulsa la creación de parques abiertos con el fin de restaurar los ecosistemas. Foto: Instagram / @rewilding_argentina

En esa misma línea, Marisi hizo hincapié en la importancia de reconstruir los ecosistemas naturales de cada región, poniendo el foco tanto en lo económico como en la economía apuntada al turismo de avistaje de especies silvestres. "Desde el rol ecológico, es fundamental tener a los depredadores tope. En este caso, el yaguareté juega el rol de depredador tope, que es quien regula el ecosistema de manera natural. Entonces el ecosistema está completo y, por ende, sano. Un ecosistema sano repercute en la salud para toda la humanidad. Si el ecosistema está frágil o enfermo, esa enfermedad también puede salir para la humanidad, lo cual ya hemos visto con los virus que andan rondando a los humanos", explicó.

El Parque Nacional Iberá es uno de los pocos parques en Latinoamérica que posibilitan el avistaje de especies silvestres sin invadir su hábitat, por lo cual se trata de un atractivo turístico para fotógrafos, investigadores y turistas en general que desean ver, por primera vez, el ecosistema completo de los esteros del Iberá. En ese sentido, López concluyó diciendo: "Las medidas económicas y políticas tienen que ir en este mismo sentido de producción de naturaleza, es decir, de tener áreas protegidas que generen trabajo, orgullo e identidad a los pueblos".