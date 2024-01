Advierten que es preocupante el incremento de los casos de dengue en el país

El incremento de casos de dengue en el país es la razón por la cual algunos médicos están recomendando a la población de riesgo que se aplique la vacuna para prevenirlo, la cual no forma parte del calendario anual gratuito, pero muchas obras sociales y prepagas están cubriendo su costo.

El infectólogo Hugo Pizzi explicó que la curva elevada de casos tiene preocupado al sector sanitario. "La Oficina Sanitaria Panamericana que cubre toda América y depende de Naciones Unidas, nos dijo que en el año 2022 hubo 3 millones de casos en América. Pero en el año 2023, ese número se elevó a 4.200.000. Los casos han subido por la climatología y la expansión del mosquito. En Argentina, durante el 2023 tuvimos 128 mil casos autóctonos y casi 2 mil importados. La proyección que estamos haciendo es que la curva seguirá en ascenso este 2024", expresó el médico en diálogo con A24.

"No hay ninguna duda que los mosquitos se están reproduciendo de una manera inusitada. Por eso, yo creo que nosotros tenemos que enfocar acciones que son fundamentales, Primero, la prevención porque un insecto tan pequeño no nos puede tener en vilo y no nos puede ganar una lucha de estas características. En especial porque en otros siglos han logrado controlar el dengue. Hay que darle a a gente herramientas simples como que accedan a la vacuna porque tiene una cobertura de casi cuatro años y medio. Vemos mucha indeferencia, pero todos los días tenemos internados o muertos", insistió.

Recordó que si bien la vacuna tiene un valor elevado, hay provincias que la están colocando en forma gratuita como Tucumán y Salta y, creen que también pronto se sumará Catamarca.

Sobre lo que genera la vacuna, explicó: "No tiene ningún tipo de inconvenientes, no te hace sentir decaído o tener fiebre, pasa totalmente desapercibido. Pero es una vacuna que te protege casi en un 90% para evitar internaciones o casos de dengue grave".

Según comentó, desde el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba evaluaron que desde la inundación de Tartagal, en Salta, desde el año 1997, a la actualidad, el dengue se fue expandiendo. "A esto se suma la tropicalización de la temperatura que hace que el mosquito esté en todos lados", advirtió.

Por último, Pizzi recordó que si bien la autorización del ANMAT faculta a las personas de 4 años en adelante a vacunarse, especialmente recomendaba que se la coloquen la personas ya han tenido un episodio previo de dengue, "porque un segundo episodio va a derivar un cuadro mucho más delicado de salud", precisó.