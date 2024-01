La vacuna contra el dengue volvió a aumentar: ¿la cubren obras sociales y prepagas?

El Ministerio de Salud de la Nación advirtió a fines del año pasado que se multiplicaron los brotes de dengue en el país, en especial de casos autóctonos. A la proliferación de mosquitos se suma la problemática del faltante de repelentes que se puede observar en algunas góndolas, mientras que el precio de los productos que pueden encontrarse muestran un incremento importante.

Ante este panorama, muchos esperan poder acceder a la vacuna contra el dengue, un fármaco que ya está presente en varias provincias, pero que no forma parte del calendario anual de vacunación, por lo que debe adquirirse en farmacias.

La vacuna tetravalente contra el dengue, denominada "Takeda", está indicada para la prevención de la enfermedad producida por los 4 serotipos del dengue en todas las personas mayores de 4 años. Su compra debe hacerse con presentación de receta médica. Y algunas obras sociales y prepagas cubren un porcentaje de su valor, según el plan médico del afiliado.

Su precio es un tema aparte. En los últimos días, y con el aumento de la demanda por parte de la ciudadanía, el mismo se incrementó. Cada dosis tiene un valor de $61.336. Pero la inoculación conlleva dos dosis en un plazo máximo de tres meses, con lo que el tratamiento tiene un costo total de más de $122.672.

Se trata del segundo aumento de precio desde noviembre. Es que, al igual que los repelentes y espirales, la vacuna es uno de los productos más buscado por quienes buscan evitar las complicaciones de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypt -en especial, quienes ya lo han tenido-, recordando que la patología que no tiene tratamiento médico.

Es de destacar que ya 18 obras sociales y prepagas realizan su cobertura con descuentos que arrancan desde un 20% y puede llegar hasta un 60% o al 100% en algunos casos,, según el plan con el que cuente el afiliado. Algunas de las prepagas que la cubren son Medifé, Osde y Omint, con el reconocimiento de hasta el 40% del precio de cada dosis.

Además, algunos vacunatorios privados ofrecen un descuento a aquellas personas que no cuentan con cobertura por el pago en efectivo. Algo a destacar es que no en todas las farmacias se consigue. Por su costo, no la tienen stock y realizan el pedido al laboratorio según la demanda que tengan de sus clientes.

Autorización de la ANMAT

Cabe recordar que, en abril del año pasado, la ANMAT autorizó el uso de la vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad.

Bajo el nombre de TAK-003, la vacuna se basa en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue. Su forma de administración son dos dosis que deben ser aplicadas en un intervalo de tres meses.

A las dos semanas de la primera aplicación, comienza a observarse respuesta inmune a través de anticuerpos, aseguraron desde el laboratorio Takeda Argentina.