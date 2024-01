Mujeres 5.0: magas, reinas y sabias

Quiero contarles un poco sobre quienes traen los regalos y su origen. Dicen las “buenas lenguas”…que Los Reyes Magos de Oriente poseen dicho nombre por el que la tradición cristiana, la cual denomina a los «magos» —denominación que recibían los

sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente? que, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, llegaron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle obsequios de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra.

Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo (Rávena) que data del siglo VI d. C., en el que se distingue a los tres magos vestidos al modo persa con sus

nombres escritos encima y representando distintas edades. Pero debieron pasar varios siglos, hasta finales del siglo XV d. C., para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes, además de representar las edades, representen las tres razas

conocidas hasta la Edad Media.

La globalización y respeto por las razas ya estaba muy presente

Melchor encarnará a los europeos.

Gaspar a los asiáticos.

Baltasar a los africanos.

Los Reyes Magos de Oriente.

Fue en España a partir del siglo XIX donde se inició la tradición de convertir la noche de Reyes en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países en la Navidad, en homenaje al santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de cultura hispana.

El día de Reyes 2024 es el sábado 6 de enero, lo que le da a las personas la posibilidad de celebrar en pleno fin de semana. Por tradición, los chicos dejan agua y comida a los camellos de los Reyes Magos y esperan ilusionados, regalos en el mismo lugar. La palabra “mago”, proviene del persa ma-gu-u-sha, que significa sacerdote. Llegó al griego como µ????, refiriéndose a sacerdotes persas o babilonios, que estudiaban las estrellas buscar a Dios. Del griego pasó al latín como magus, de donde llegó al español mago.

Detengámonos un poco más en los magos, en la magia y su origen

Para conocer cuál es el origen de la magia debemos tener en cuenta en primer lugar que el término deriva de magi, elemento religioso usado por hechiceros y adivinos de la antigua Babilonia. La magia es el arte del ilusionismo que consiste en la habilidad de crear trucos que dan la ilusión de manipular objetos, situaciones o personas de forma que la lógica no puede llegar a entender. En su sentido más misterioso, la magia era todo aquello que practicaban los sacerdotes de las tradiciones paganas y los hechiceros.

Ahora, si bien parece contradictorio que practicantes de la magia (severamente amonestada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento) sean admitidos como adoradores de Jesús, hay que tener en cuenta que el término griego magos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros. Y aquí quisiera detenerme especialmente: el término magos se utiliza, en este caso, para referirse a “hombres sabios” (así se los llama en diversas versiones de la Biblia en inglés) o, más específicamente, hombres de ciencia. De hecho, también poseían conocimiento de las Escrituras.

Quedémonos con el concepto de sabios, en pocos renglones volveremos a esto. Ya que falta tan poco para Los Reyes Magos, ¿por qué no preparar, también nosotras, nuestros zapatos (cross, sandalias, tacos, etc) esperar y desear, como los más chiquitos (y los no tanto) un obsequio sorpresa…vuelvo a preguntar y ¿por qué no, nosotras las Mujeres 5.0?. Por qué no desear un regalo sorpresa de unos Magos, que parecen ser también Reyes y que en forma milagrosa llegan, mientras dormimos, a dejarnos regalos (me encantaría un viaje a las montañas o por ejemplo un lindo día de Spa). Insisto, se pusieron a pensar por qué no volver a esta tradición pero esta vez para nosotras también, ¿por qué no deconstruirla, y que los regalitos sean también para nuestra niña interior?

Somos mujeres pacientes y sabias y podemos hacer un camino interno más profundo.

Foto: MDZ.

La niña interior 5.0

¿Pero que les parece si antes de insertarnos en los vínculos con los otros, en preparar los obsequios para los otros, pensar siempre en el otro?; iniciamos un recorrido inverso y hacia dentro, allá en el tiempo, un reencuentro con nuestra queridísima y tantas veces olvidada, nuestra niña interior. Y por que no, esa niña interior relacionada con su propia madre (reina, maga, sabia).

El tema aquí es poder relacionarlo con nuestra etapa de la vida. A los cincuenta nos llega, en el mejor de los casos, el momento tan esperado de plenitud, contemplación, meditación y paz necesario para poder darnos el lugar de sanar y comunicarnos con nuestra niña interior.

¿A qué llamamos nuestra niña interior?

Nuestra niña interior es una parte antigua de nosotras mismas, que se va formando desde nuestro origen, es un símbolo mental que nos conecta directamente con todos estos recuerdos infantiles. No solamente nos vincula con nuestro interior, lo que ya en sí es algo importantísimo, sino que también nos proporciona una forma amorosa de ¡reparar nuestro pasado! La niña interior es como si

fuera tu corazón donde podés nutrir el alma, un ida y vuelta entre vos y tu niña interior, tu pasado, tus relaciones infantiles, tus lazos maternos y paternos, todo aquello que marcó tu infancia.

Se recrea en forma de emociones, pensamientos y sentimientos ante determinados momentos y circunstancias de la vida que la activan. Como ya lo dije antes, todas tenemos heridas emocionales en la infancia que no pudimos resolver o fuimos resolviendo de a poco. Pero atención Mujeres 5.0, porque si estas vivencias no fueron reparadas a tiempo, nuestra niña quedó dañada. Y qué buen momento es nuestra etapa para conectarnos con ella y elaborar lo que fue lastimado y herido. Mujeres 5.0 en la TV.

Foto: MDZ.

Esta niña interior simboliza tu capacidad de entrega y de amor, vive todo de una forma libre, impulsiva, sin reflexión pero libre al fin. Pero lamentablemente, la experiencia, los años vividos y sus consecuencias hacen que vaya reprimiendo sus impulsos. Se va “encorsetando”. Y estas emociones reprimidas son las que luego provocan tantas dolencias físicas y psíquicas.

Esta niña interior necesita apoyo, cariño, protección, explicarle bien las cosas, desculpabilizarla de todo lo pasado y quién mejor que una Mujer 5.0 para sanar (y sanarse a sí misma) a la niña que fue para recrear la mujer de hoy. Como mujeres pacientes y sabias que somos, que ya podemos hacer un camino interno más profundo, comencemos conociendo a nuestra niña interior, para luego cuidarla, mimarla y protegerla de lo que sea necesario.

Aquí les propongo realizar un breve viaje a nuestro interior y preguntarle a esta personita de nuestra infancia qué necesitaba, cómo le hubiera gustado llegar a nuestros cincuenta años y qué sueños quería cumplir. Estamos a tiempo, siempre y cuando la conexión sea tan profunda que podamos pedirle a nuestros padres infantiles que nos presten su mirada, su visión de las cosas… sus ojos, con los cuales miraron a esa niña desde su nacimiento y seguramente la amaron tanto como pudieron.

Por qué no aprovechar estas Fiestas y Reyes y Magos para obsequiarnos a nosotras mismas, por nuestros logros, nuestros aciertos, nuestros amores y forma de amar, por nuestra sabiduría tan bien merecida por los años vividos. Daniela Rago.

* Lic, Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

Twitter: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4