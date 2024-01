Cuáles son los riesgos de exponer los ojos al cloro

Los días de verano incentivan a refrescarse en el agua para combatir el calor, y suele ser un plan ideal con familiares y amigos. Sin embargo, aunque el cloro la mantiene libre de bacterias, puede dañar la salud ocular si no se toman precauciones. Nicolás Becerra, médico oftalmólogo, explica cómo protegerlos para que no se irriten y cuáles son los riesgos de tener una exposición prolongada.

Según el especialista, el cloro irrita los ojos, altera el film lagrimal y, en consecuencia, pueden enrojecerse y dar una sensación de sequedad. Si la exposición se mantiene, se puede generar queratitis, una lesión superficial de la córnea. Por otro lado, también se puede alterar la conjuntiva, la parte superficial y blanca del ojo; y si se está en constante contacto con esta sustancia, podrían aparecer procesos inflamatorios crónicos con cambios histológicos.

Los cuidados que hay que tener con el cloro

“En cuanto a los cuidados, hay que evitar abrir los ojos debajo del agua”, sostiene Becerra, y para nadar hay que utilizar antiparras. No obstante, enfatiza que, en caso de que haya irritación luego de estar en la pileta, pero que no sea por una exposición exagerada al cloro (por ejemplo, mirar debajo del agua), recomienda consultar con un médico oftalmólogo. Si bien esa irritación se corrige con lágrimas artificiales recetadas, aconseja no automedicarse.

Todas las personas deben cuidarse, sin importar la edad, pero hay que tener especial precaución con los niños. Esto se debe a que ellos suelen sumergirse y a nadar más con los ojos abiertos, por lo que es recomendable que utilicen antiparras. En relación a los adultos, menciona que dependerá de la actividad que cada uno realice.

Según el Ministerio de Salud, el agua de la pileta debe estar en buenas condiciones para que no transmita enfermedades como otitis, conjuntivitis y malestares intestinales. Foto: Pexels

En cuanto a las personas con mayor sensibilidad, el especialista explica que las antiparras y las lágrimas artificiales también son beneficiosas para ellos. Según Becerra, algunas personas necesitan antialérgicos, pero estos requieren prescripción médica.

Cuáles son los síntomas

Si se interrumpe la exposición, la reacción ocular al cloro suele mejorar con el paso de las horas. Pero si la irritación aumenta con el paso del tiempo, hay que realizar una consulta oftalmológica. Del mismo modo, si empiezan a aparecer lagañas también hay que hacerlo porque puede ser un síntoma de conjuntivitis.

Asimismo, si el malestar por sensación de ojos secos se convierte en dolor, también hay que consultar con un profesional porque suele indicar que hay una lesión corneal más profunda. Este último caso, según informa el oftalmólogo, requiere un tratamiento específico.

Recomendaciones para minimizar el impacto del cloro en los ojos

Para minimizar el impacto del cloro en los ojos, se pueden tomar varias medidas. Insistió, entonces, en proteger los ojos con antiparras y utilizar lágrimas artificiales antes y después de estar en la pileta, aunque aclaró: “El uso de lágrimas no es indispensable en todas las personas, sino que hay que individualizarlo según cada caso”.

Cómo afecta la exposición solar

A corto plazo, la exposición solar produce irritación y lesiones. A largo plazo, por otro lado, envejece los tejidos y aumenta el riesgo de que se generen ciertos tumores. Además, afirma que en el mediano-largo plazo hay riesgo de padecer cataratas y envejecimiento macular. Por lo tanto, los ojos son más propensos a sufrir degeneraciones maculares.

Becerra sostiene que la mácula es una zona de la retina que tiene mucha sensibilidad y que, si se altera, puede empeorar la agudeza visual. “Como es un tejido neurológico, no tiene la propiedad de regenerarse y las lesiones que se producen muchas veces son irreversibles, por lo que la pérdida de visión por causa macular no se puede recuperar”, agrega.

Los ojos son más propensos a sufrir degeneraciones maculares.

Para protegerlos de la radiación solar, recomienda usar anteojos de sol que tengan filtro ultravioleta. A su vez, cuanto mejor sea la calidad de estos, mejor va a ser la protección. Por este motivo, es importante corroborar que tengan algún tipo de regulación. Según el especialista, siempre debería haber protección ante la radiación solar para evitar el envejecimiento ocular prematuro y las lesiones crónicas irreversibles; no solamente durante las vacaciones.